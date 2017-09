Berlin Friedrichsfelde - Umbau des Tierparks dauert länger und kostet viel

28.09.17 | 14:24

Der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde plant Umbauten für rund 30 Millionen Euro. Unter anderem solle sich das Elefantenhaus in eine Savannenlandschaft verwandeln,, kündigte Zoo-Direktor Andreas Knieriem am Donnerstag an. Das historische Raubtierhaus solle zudem zu einem modernen Regenwaldhaus werden. Dem Umbau des denkmalgeschützten Alfred-Brehm-Hauses werde schon länger entgegengefiebert, hieß es. Das Raubtierhaus ist Baujahr 1963. Bei den ersten bauvorbereitenden Maßnahmen sei es zu Verzögerungen gekommen, sagte Architekt und Leiter der Abteilung für Technik in Zoo und Tierpark Ingo Volmering. Der Zustand des Gebäudes sei deutlich schlechter als erwartet. Zusätzlich seien Fundamente, Leitungen und Schächte fehlerhaft in den alten Bauzeichnungen dokumentiert.

Alte Starkstromkabel mit Ölummantelung entdeckt

Erst kürzlich seien genau dort, wo in Zukunft Malaienbären auf 600 Quadratmetern an Baumstämmen klettern und nach Insekten buddeln werden, alte Starkstromkabel mit Ölummantelung entdeckt worden, die in den Plänen überhaupt nicht verzeichnet gewesen seien. Die Entsorgung sei aufwendig, zeitintensiv und mit etwa 150.000 Euro ziemlich teuer. Neben der Vergrößerung des 5.300 Quadratmeter großen Hauses sollen auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und die Lebensbedingungen der Tiere verbessert werden. Das seinerzeit größte Raubtierhaus wurde vom berühmten Architekten Heinz Graffunder entworfen und steht unter Denkmalschutz.



Einige Schlangen müssen in andere Zoos umziehen

Nach Aussagen von Knieriem stehen teils aber noch wichtige Baugenehmigungen aus. Gemäß Plan würden erste dieser großen Umbauten im Frühjahr 2018 beginnen. Weitere kleinere Modernisierungen hätten bereits begonnen. Für Besucher geschlossen wurde am Donnerstag dagegen eine Schlangenfarm. Wegen akuten Schimmelpilz- und Schädlingsbefalls sowie einer maroden Bausubstanz sei eine Renovierung der in die Jahre gekommenen Schlangenfarm nicht mehr möglich. Die starken Regenfälle in diesem Jahr hätten den Zustand des Gebäudes noch mehr verschlechtert, so dass das Haus sofort geschlossen werden musste. Die derzeitigen Bewohner der Schlangenfarm müssten nun auf Weltreise gehen oder in andere Bereiche des Tierparks aufgeteilt werden. Mehr als die Hälfte aller Reptilien- und Amphibienarten können den Angaben zufolge im Tierpark untergebracht werden, ein Teil der Tiere wird jedoch mittelfristig an andere Zoos abgegeben.