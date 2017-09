"Despacito" und "Thunder" am beliebtesten - Spotify-Sommercharts: Das hörte Berlin

23.09.17 | 18:17 Uhr

Der Streamingdienst Spotify hat die beliebtesten Songs des Sommers ausgewertet. Mit Blick auf Berlin fällt auf: Der Musikgeschmack ist in jedem Bezirk anders. Zwei recht bekannte Songs beherrschen die Top 5. Keine Sorge: "Despacito" ist nicht überall die Nummer eins.



Von Battle-Rap bis Schmusesong ist alles dabei in den Spotify-Sommercharts für Berlin. Auch wenn einige Interpreten immer wieder auftauchen: Es gibt durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken der Stadt. Manches überrascht dabei.

Mitte

In Mitte dominiert Party-Musik: Platz 1 und 2 holen mit "Despacito" und "More than you know" zwei Gute-Laune-Songs. Mit David Guetta und Robin Schulz stehen außerdem zwei der bekanntesten DJs weltweit in den Top 5.



Friedrichshain-Kreuzberg

Auch in Friedrichshain-Kreuzberg war "Despacito" der meistgestreamte Song. Die folgenden Plätze sind Hiphop-lastiger: Savas & Sido, DJ Khaled & Rihanna. Frank Ocean taucht nur hier in den Top 5 auf.



Pankow

Auch die Pankower hören gerne Party-Musik. Aber: "Thunder" von Imagine Dragons - in fast allen Berliner Top 5 vertreten - holen nur hier den ersten Platz. Auch bemerkenswert: Die Pankower stehen auf Cro's "Unendlichkeit".

Charlottenburg-Wilmersdorf

Die Charlottenburg-Wilmersdorfer sind Kreaturen der Nacht: Hardwell's "Creature of the night" war der meistgestreamte Sommersong. Mit "Ist das Jemand" von Adel Tawil schaffte es ein deutscher Song auf den zweiten Platz. Der Rest: Partymusik.



Spandau

In Spandau dominiert Cloud Rap und Trap: Miami Yacin der dresdner KMN-Gang auf Platz eins, der Wiener Rapper Yung Hurn auf Platz zwei. Und auch sonst hören die Spandauer offensichtlich nichts als Hip Hop und Rap: DJ Khaled, French Montana, 187 Straßenbande.



Steglitz-Zehlendorf

Etwas Elektronischer wird es hingegen wieder in Steglitz-Zehlendorf. Hier liegt der Saubermann-DJ Robin Schulz vorne, gefolgt vom Panda-Masken-Rapper Cro und der amerikanischen Indie-Rock-Band Imagine Dragons. Eine bunte Mischung…

Tempelhof-Schöneberg

Tempelhof-Schöneberg setzt auf Battle-Rap: Kool Savas im Duett mit Sido führt hier das Ranking an. Und dann? Ist Schmuse-Songwriting von Youtube-Star Charlie Puth angesagt. Ein Bezirk mit harter Schale und weichem Kern – echt Berlin eben.

Neukölln

Neukölln mag es eher spanisch. Luis Fonsi liegt hier mit "Despacito" vorn, wenn auch im Remix. Da muss auch Bösewicht-Rapper Kool Savas hinten anstehen, gefolgt von DJ Khaled, der sich Unterstützung von Rihanna und Bryson Tiller geholt hat.

Treptow-Köpenick

Der Osten Berlins steht auf alte Hits in neuem Gewand. Robin Schulz kann hier mit seinem James-Blunt-Remix von "OK" punkten, muss aber dem schwedischen House-DJ-Duo Axwell /\ Angrosso den Vortritt lassen. Aber auch in Treptow-Köpenick sind die Imagine Dragons mit dabei.

Marzahn-Hellersdorf

Marzahn-Hellersdorf stellt die Familie in den Vordergrund. "Mama, mach dir keine Sorgen. Wir kommen heute Abend nach Hause", singt Jonas Blue. Wieso er dabei auf einer Yacht tanzt, weiß wohl nur er. Wann Miami Yacine nach Hause kommt, sagt er nicht. Er ist erstmal auf Reisen und damit auf Platz zwei der Spotifyer in Marzahn-Hellersdorf.

Lichtenberg

Altbekannte Namen tauchen auch in den Playlists der Lichtenberger auf: Robin Schulz, Imagine Dragons, Axwell/\ Ingrosso und Luis Fonsi – alle schon mal gehört. Neu dabei hier ist aber David Guetta mit "2U" (nicht zu verwechseln mit U2, das ist die U-Bahn nach Lichtenberg).

Reinickendorf

Überraschendes zeigt sich hingegen in Reinickendorf, hier scheinen besonders viele ESC-Fans zu wohnen – oder einfach Musikkenner. Lena Meyer-Landrut (ja, DIE Lena) ist hier am beliebtesten in den Spotify-Charts mit ihrer hypothetischen Hit-Single "If I Wasn`t Your Daughter". Was ihre Eltern dazu sagen, ist nicht bekannt, anrührend ist der Song allemal. Und die anderen Interpreten? Bekannt… siehe oben.

Für die Auswertung wurden die gestreamten Songs im Zeitraum vom 21.06.2017 (Sommeranfang) bis zum 11.09.2017 gezählt. In der Übersicht können Sie sich durch die Top-Listen in den einzelnen Bezirken klicken.

