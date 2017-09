Überraschung in Luckenwalde - Spotify-Sommercharts: Das hörte Brandenburg

23.09.17 | 18:17 Uhr

"Despacito" ist der Sommerhit 2017? Diese Information ist offenbar nicht bis nach Brandenburg vorgedrungen. Trotz mehr als drei Milliarden Views auf YouTube schafft es der Song gerade so auf Platz 5 in der Mark. Tja, und dann war da Teltow-Fläming.

Von Battle-Rap bis Schmusesong ist alles dabei in den Spotify-Sommercharts für Brandenburg. Auch wenn einige Interpreten immer wieder auftauchen: Es gibt durchaus Unterschiede zwischen den Landkreisen. Manches überrascht dabei. Was da in Teltow-Fläming los war, wissen wir leider nicht.

Frankfurt (Oder)

In Frankfurt gibt's schon mal keine Überraschungen: Der Gewinner ist "Despacito", also der meistgesehene YouTube-Clip aller Zeiten (weit über 3 Milliarden!). Auf Platz 2 Imagine Dragons, die Brandenburg-weit am häufigsten gehört wurden. Mit David Guetta und Robin Schulz stehen zwei weltbekannte DJs auf drei und vier.

Brandenburg an der Havel

Das Land Brandenburg wusste auch bei den Jahrescharts 2016 schon zu überraschen - und macht es auch jetzt. "Gestört aber GeiL" zum Beispiel spielt in den Berliner Sommerhits-Charts keine Rolle. In Brandenburg an der Havel und im Rest des Landes landet das DJ-Duo aus Thüringen auf 4.

Potsdam

Potsdam zeigt sich Hit-technisch ganz klassisch: Die allseits bekannten Songs auf 1 bis 4. Die einzige kleine Überraschung ist Rita Ora - die britische Sängerin kommt mit "Your Song" auf Platz neun, Brandenburg-weit ist sie nur 15..

Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark)

"J Balvin? Wer ist dit denn?" Ja, gute Frage. Der Kolumbianer spielt sonst keine Rolle in den Brandenburger Charts, kommt in Potsdam-Mittelmark aber auf Platz 4 mit seinem "Mi Gente". Dort mag man es offenbar etwas latin-poppiger. Auch Platz 5 für Ofenbach mit "Attention" geht als Überraschung durch.

Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz)

In Oberspreewald-Lausitz halten sie offenbar gar nix vom Super-Sommerhit "Despacito" - Luis Fonsi schafft es hier nur auf Platz sieben. Dafür landen mit "Gestört aber GeiL" und "187 Strassenbande" Thüringer und Hamburger auf den vorderen Plätzen. Falls Sie "Strassenbande" nicht kennen: Die machen Hip Hop.

Rathenow (Havelland)

Alles normal in Rathenow: Bis auf Luis Fonsi, der sich hier nur auf Platz neun wiederfindet. Direkt danach: Cro mit seinem neuen Song "Unendlichkeit". Auch hier dürfen sich "Strassenbande" und "Gestört..." wieder austoben.

Seelow (Märkisch-Oderland)

In MOL hat Panda-Rapper Cro sein Maximum in Brandenburg erreicht: Platz 4 für "Unendlichkeit".

Prenzlau (Uckermark)

In der Uckermark sind sie gerne reich: Dort landet 187 Strassenbande mit "Millionär" auf der 1! Und später sogar nochmal auf Platz neun. Mit Bonez MC ist noch ein weiterer Hip Hopper in den Top10.

Oranienburg (Oberhavel)

In Oberhavel sind sie dem Schmuse-Songwriting von Youtube-Star Charlie Puth verfallen: Auch wenn es nur für Platz neun gereicht hat, sonst ist er in keinem Landkreis vertreten.

Perleberg (Prignitz)

Rumms-Rumms. Itzn-Itzn: Wie französischer Deep-House in die Prignitz gelangt ist, können wir nicht sagen. Aber hier stehen sie auf das Duo "Ofenbach" aus Paris.

Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin)

Natürlich tobt auch in Ostprignitz-Ruppin der Thunder von den Imagine Dragons. Uns war das Lied jetzt gar nicht sooooo geläufig. In Brandenburg schon, denn hier sind sie unangefochten auf Platz 1. Und natürlich treiben hier auch die Strassenbande und Gestört aber GeiL ihr Unwesen.

Luckenwalde (Teltow-Fläming)

Äh, wir wissen nicht, was da in Teltow-Fläming, beziehungsweise Luckenwalde passiert ist. Als hätte es nicht genug geregnet in diesem Sommer, haben diese außerordentlichen Brandenburger "Regen" am häufigsten gestreamt. "Pure Brown Noise with Pouring Rain". Es plätschert. Die ganze Zeit.

Lübben (Dahme-Spreewald)

Auch in Lübben stehen sie auf gestörte, aber geile Musik aus Thüringen. "Thunder" schmiert hier dagegen mit Platz vier geradezu ab.

Forst (Spree-Neiße)

Auch in Forst "donnert" es bei den Musikliebhabern. Und immerhin schafft es hier Luis Fonsis Sommerhit "Despacito" im Remix in die Top 5. Ob die Hörer die Anfangszeilen des Songs verstehen, ist aber unklar. Sie lauten: "Ay Fonsi, DY, oh, oh no, oh no, hey, yeah, diri-diri-diriridi, Daddy, go."

Eberswalde (Barnim)

Am 20. Juli wurde Linkin-Park-Frontmann Chester Bennigton tot aufgefunden. Eberswalde hat das zum Anlass genommen, sich noch einmal die guten alten Hits anzuhören: "In The End" aus den 00er Jahren landet bei den Sommerhits auf Platz 5.

Beeskow (Oder-Spree)

Ganz seichte Dance-Musik mögen sie in Oder-Spree, der Sommer ist in jeder Sekunde zu spüren: SRTW landet mit "Whispering Still" auf dem siebten Platz. Cro darf sich immerhin über Platz acht freuen.

Herzberg (Elbe-Elster)

Erst weltweit Erfolg mit One Direction, jetzt auch Solo - zumindest in Elbe-Elster: Liam Payne schafft in Herzberg mit "Strip That Down" die höchste Platzierung in der Mark.

Für die Auswertung wurden die gestreamten Songs im Zeitraum vom 21.06.2017 (Sommeranfang) bis zum 11.09.2017 gezählt. In der Übersicht können Sie sich durch die Top-Listen in den einzelnen Landkreise klicken.

Mehr zum Thema "Despacito" und "Thunder" am beliebtesten - Spotify-Sommercharts: Das hörte Berlin Der Streamingdienst Spotify hat die beliebtesten Songs des Sommers ausgewertet. Mit Blick auf Berlin fällt auf: Der Musikgeschmack ist in jedem Bezirk anders. Zwei recht bekannte Songs beherrschen die Top 5. Keine Sorge: "Despacito" ist nicht überall die Nummer eins.