Auf der Autobahn A2 sind die Aufräumarbeiten beendet. Wie die Polizei mitteilte, ist die A2 in Richtung Berlin wieder für den Verkehr freigegeben.



Nach einem schweren Unfall am Dienstagmorgen, bei dem zwei Feuerwehrmänner starben, hatte es am Mittag nicht weit davon entfernt einen weiteren Unfall gegeben. Laut Polizei fuhr ein Lkw zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel auf einen Gefahrgut-Transporter auf. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkw schwer verletzt. Außerdem wurden drei Fässer eines leicht entzündlichen Farbstoffs beschädigt.