Familienstreit in Alt-Hohenschönhausen

Ein Vater soll seinen erwachsenen Sohn in Berlin getötet haben. Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr zu einem Streit zwischen dem 56-jährigen Vater und dem 27-jährigen Sohn in dem Wohnhaus im Stadtteil Alt Hohenschönhausen im Nordosten der Hauptstadt. Im Lauf der Auseinandersetzung wurde der Sohn getötet. Die Polizei nahm den Vater als mutmaßlichen Täter fest.

Nach einem Bericht der Zeitung "B.Z." soll der Sohn kriminell und ein Wiederholungstäter gewesen sein. Er sei durch einen Messerstich in den Oberkörper getötet worden. Hintergründe und den genauen Ablauf der Tat wollte die Polizei nicht bekanntgeben.

Sendung: Abendschau, 28.09.2017, 19:30 Uhr