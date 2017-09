Wegen eines verdächtigen Pakets musste am Montagnachmittag das Gesundheitsministerium in Berlin-Mitte zeitweise geräumt werden. Das Paket, das vor dem Eingang des Gebäudes in der Friedrichstraße entdeckt wurde, stellte sich letztlich als harmlos heraus.

Die Friedrichstraße war in Höhe des Friedrichstadtpalastes zwischenzeitlich für Autofahrer und Fußgänger gesperrt. Inzwischen hat die die Polizei die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Was genau sich in dem Paket befand, teilte die Polizei zunächst nicht mit.