Baden in der Spree ist verboten - wer's trotzdem tut, muss Strafe zahlen. Doch die Berliner sind gewohnt, in jedes Gewässer zu hüpfen und begehren gegen das Spree-Verbot regelmäßig auf - wie jetzt in Treptow.

Studenten des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts (HPI) haben gemeinsam mit Forschern ein Konzept für eine Badestelle an der Berliner Spree entworfen. An der Insel der Jugend in Treptow soll demnach ein Schwimmplatz mit"größerer Badelandschaft" entstehen.

Warum ist Baden in der Spree so gefährlich?

Dennoch gibt es immer wieder Vorschläge für Badestellen an der Spree. So kämpft der Verein Flussbad Berlin e.V. bereits seit den 90er Jahren dafür, einen 835 Meter langen Abschnitt des Flusses entlang der Museumsinsel zum ständigen Badegewässer zu machen, zwischen oberen Ende der Fischerinsel und südlichen Spitze des Bode-Museums.

Die rot-rot-grüne Regierung hat inzwischen signalisiert, dass sie dem Baden in der Spree offen gegenüber steht. "Sie will das Baden in der Spree ermöglichen und unterstützt die Realisierung entsprechender Projekte wie das Flussbad Berlin und eine Badestelle an der Insel der Jugend", heißt es im Koalitionsvertrag.

Ob das jetzt vorgestellte Konzept für die Insel der Jugend eingerichtet wird, ist noch völlig unklar. Trotzdem haben die Teilnehmer des Badestellen-Projekts schon einmal mit der Umsetzung angefangen: Sie fertigten ein etwa drei Meter hohes "Tor zur Spree", dass sie am europäischen Flussbadetag am 9. Juli präsentierten. Dieses, so hieß es, könne man später eventuell "mit aktuellen Daten zur Wasserqualität zu verknüpfen". Denn wichtiges Kriterium für das Konzept war laut Hasso-Plattner-Institut neben Sicherheit und Familienfreundlichkeit die Ökologie.

Konkret stammen die Vorschläge von Studierenden der Potsdamer School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut (HPI), der sozial-ökologischen Forschungsplattform GETIDOS an der Universität Greifswald und dem Projekt "Flusshygiene" beim Kompetenzzentrum Wasser Berlin.