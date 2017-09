Fliegerbombe in Erkner wird entschärft

In Erkner kommt am Freitag der Verkehr nahezu vollständig zum Erliegen. Grund ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Vormittag entschärft wird. Züge fallen aus, Straßen sind gesperrt und viele Menschen mussten ihre Wohnung verlassen.