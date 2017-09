In Berlin-Mitte ist am Dienstag bei Bauarbeiten eine Gasflasche gefunden worden, die zuerst für eine Weltkriegsbombe gehalten wurde. Der Fundort des nach Angaben der Polizei harmlosen Behälters befindet sich in der Holzmarktstraße in Mitte.

Der Abschnitt zwischen Lichtenbergerstraße und Alexanderstraße war vorübergehend gesperrt, ist aber inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben.