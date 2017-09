Mieses Wetter in Serie

Dass das Wetter mies ist, ist längst keine Neuigkeit mehr. Doch die Hoffnung, nach einem verhagelten Sommer auf einen goldenen Herbst setzen zu können, schien zumindest eine Option. Davon kann man sich getrost verabschieden. Sturmtief Sebastian läutet am Mittwoch mit Regen und Sturmböen eine Phase äußerst durchwachsenen Wetters bei Temperaturen von deutlich unter 20 Grad ein.

"Heute liegt der Fokus deutlich auf dem Wind", sagt MeteoGroup Meteorologe Frederik Raff. Der lege, so Raff, im Laufe des Tages derart zu, dass es insbesondere am Nachmittag in Schauernähe auch zu Sturmböen kommen könne. Das aber, tröstet der Meteorologe, "immerhin noch bei relativ angenehmen Temperaturen von etwa 19 Grad".

Auch das wird sich bald ändern. "Der Spätsommer ist für Berlin und Brandenburg nicht in Sicht", sagt Raff. Für Donnerstag und Freitag sagt er einen Sonne-Wolken-Mix mit gelegentlichem Regen voraus. Die Temperaturen sinken auf nur noch maximal 17 Grad. Am kommenden Wochenende soll dann zwar die Regenwahrscheinlichkeit nachlassen und die Sonne sich wieder öfter zeigen – doch auch das ist nur ein kurzes Intermezzo. Schon ab Montag soll es bei nur noch bis zu 16 Grad und Regen in großen Schritten Richtung Winterdepression weitergehen. "Die Tendenz für den Wochenbeginn ist eher schlecht", resümiert auch Meteorologe Raff. "Aber noch müssen wir abwarten".