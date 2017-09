Der Wisent-Abschuss von Lebus schlägt weiter Wellen: Nicht nur in Polen ist die Aufregung groß, auch das zuständige Brandenburger Umweltministerium zeigt sich verstimmt - und fürchtet diplomatische Spannungen mit dem Nachbarland.

Er war über die Oder aus Polen herübergeschwommen. Lief einen Abend lang durch die Region rund um Lebus in Ostbrandenburg und wurde dann abgeschossen. Der Tod des wilden Wisents am vergangenen Mittwochabend schlägt jetzt immer höhere Wellen.

Vor allem in Polen ist die Aufregung groß: Dort war das strengstens geschützte Tier eine Art Maskottchen. Sein Spitzname: "Unser Wisent". Friedlich und unbehelligt lief das riesige Tier dort durch Gärten und über Straßen.

Der Ausflug nach Brandenburg kostete ihn das Leben. Doch nicht nur in Polen, sondern auch in Brandenburg sorgt der Abschuss für Verwerfungen: Das Brandenburger Umweltministerium kritisiert die Entscheidung, den 900 Kilo Wisent abzuschießen. Man befürchte sogar diplomatische Spannungen in den Beziehungen zu Polen, wie Jens-Uwe Schade, Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums gegenüber dem rbb sagte.

Der Umweltverband WWF Deutschland hatte bereits am Freitag eine Strafanzeige gegen den Leiter des Lebuser Ordnungsamtes gestellt, dieser hatte die Entscheidung getroffen, den Wisent zu erschießen.