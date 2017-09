Ein herrenloser Wisent hat am späten Mittwochnachmittag die Straßen in der Nähe von Lebus (Märkisch-Oderland) unsicher gemacht. Weil weder ein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte noch ein Tierarzt mit Betäubungsgewehr, wurde der Jäger gerufen.

Das Tier sei eine Gefahr für die Bevölkerung und den Straßenverkehr gewesen, teilte das Ordnungsamt Lebus am Donnerstag mit. Der Wisent lief am Mittwoch über mehrere Straßen in der Nähe der Kleinstadt. Bis zum Abend konnten, so das Ordnungsamt, weder ein Besitzer gefunden werden noch ein Tierarzt mit einem passenden Betäubungsgewehr. Ein Jäger erlegte daraufhin den Wisent.

Wisente sind europäische Bisons, also Rinder, und kommen in Deutschland nur selten vor. Wisente sind Herdentiere. Nur ältere Tiere leben als Einzelgänger. Die Bullen können 800 bis 900 Kilo schwer werden. Bei einer Kollision mit einem Auto kann das gefährlich werden. Bislang gibt es kaum Vorfälle, bei denen Wisente Menschen angegriffen haben. Werden die Tiere in Freiheit überrascht, reagieren sie in der Regel mit Flucht.

In Brandenburg sind in den vergangenen Jahren mehrere Dutzend Tiere unter anderem im Nationalpark Unteres Odertal und in der Döberitzer Heide ausgewildert worden.