Debatte in Märkisch-Oderland

Die Grünen wollen das Thema auf die Tagesordnung bringen, wie Fraktionsmitglied Jan Sommer dem rbb sagte. Im Kreis sei ein Tier erschossen worden, das streng geschützt ist. Das werfe einige Fragen auf. Sommer plädierte dafür zu klären, warum der Wisent, der in seiner polnischen Heimat keine Ängste erzeugt habe, in Lebus Panik ausgelöst habe. Außerdem müsse man den polnischen Nachbarn sein Bedauern ausdrücken.

Der Abschuss eines Wisents in Lebus (Märkisch-Oderland) soll am Mittwochnachmittag im Kreistag diskutiert werden.

Das Ordnungsamt Lebus hat den Wisent vor einer Woche von zwei Jägern töten lassen, weil das Tier angeblich den Straßenverkehr behindert hat. Das Umweltministerium zeigte sich darüber entsetzt - die Umweltorganisation WWF stellte Strafanzeige.

Der Tod des wilden Wisents am vergangenen Mittwochabend schlägt jetzt immer höhere Wellen. Das Brandenburger Umweltministerium kritisiert die Entscheidung, den 900 Kilo Wisent abzuschießen. Man befürchte sogar diplomatische Spannungen in den Beziehungen zu Polen, wie Jens-Uwe Schade, Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums der rbb-Fernsendung Brandenburg Aktuell am Dienstag sagte.

Das Minsterium behält es sich vor, rechtliche Schritte gegen den Lebuser Amtsdirektor zu gehen.