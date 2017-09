Abgeschossener Wisent bei Lebus - Wisente zu erlegen ist in Polen ein Geschäft

Der Abschuss eines Wisents bei Lebus sorgte für Verwerfungen zwischen Deutschen und Polen. Tatsächlich werden die geschützten Tiere regemäßig erlegt und als Trophäen verkauft. Offenbar auch, um die bloße "Schredderung" zu verhindern. Von Vanessa Klüber

Die Stadt Lebus in Brandenburg ist von Polen durch die Oder getrennt. Über diesen Fluss schwamm ein Wisent, wurde von Jägern aus Lebus erlegt. Ein toter Wisent, ein deutsch-polnisches Drama: Dass das strenggeschützte Tier gestorben ist, führte Mitte September zu Verwerfungen zwischen den Nachbarstaaten. Abseits dieses Zerwürfnisses arbeiten Polen und Deutsche jedoch gelegentlich zusammen, wenn es um das Erlegen von Wisenten geht. Fakt ist, dass sowohl Polen, als auch Deutsche sowie auch Jagdscheinbesitzer beliebiger anderer Länder Wisente töten - und dass Polen Geld damit verdient.

Hintergrund Lebuser Wisent - was bisher geschah Ein Wisent schwimmt von Polen nach Brandenburg Der Lebuser Amtsbrandmeister empfiehlt den Abschuss des Wisents Der Lebuser Ordnungsamtsleiter ordnet den Abschuss an, der Wisent wird erlegt Empörung: Die ponische Zeitung Dziennik der Axel Springer AG twittert: "Ein Wisent ging von Polen nach Deutschland. Die örtlichen Jäger erschossen ihn, und sein Kopf geht ins Museum." Der Vizepräsident des polnischen Parlaments, Joachim Brudzinski, reagiert darauf und schreibt: "Der Bursche wollte in Deutschland ein Weibchen suchen, aber die Deutschen haben ihn einfach erschossen. Vielleicht werden sich außer den deutschen Ökologen auch die Feministinnen zu Wort melden?" Der WWF zeigt den Lebuser Ordnungsamtsleiter an



Gewinner der Wisent-Jagd

Der Anbieter Westfalia Jagdreisen zum Beispiel organisiert Reisen nach Polen in die Borker Heide mit dem Ziel, Wisente zu erlegen und ihre Trophäen zu behalten. Das kostet ab 5.900 Euro für eine Sechs-Tage-Reise inklusive Pirschführung, Jagdlizenz, Jagdorganisation und Bearbeitungsspesen. Das Geld der Kunden geht dann zu einem Teil an den polnischen Staat und zu einem anderen Teil an den Veranstalter. Josef Thoma, der in Nordrhein-Westfalen diese Jagdreisen veranstaltet, sieht noch mehr Gewinner: "Das Geld, das Polen an den Wisenten verdient, geht in die Wisent-Forschung", sagt er. Gleichzeitig gebe es eine Weiterverwertung von Wisenten, die sowieso nicht mehr zur Vermehrung ihrer Art beitrügen – alte oder kranke Wisente, die auch Rinde von den Bäumen fressen, sich an Bäumen schubbern und diesen damit schaden.



Tiere würden sonst geschreddert oder an Hunde verfüttert

Thoma hält es so nur für vernünftig, Geld aus der Jagd auf Wisente zu machen und Kunden eine Trophäe zu ermöglichen oder nach Freigabe des Veterinäramtes das Fleisch zu verwerten: Die Tiere würden sonst stattdessen "entnommen", in die Abdeckerei gebracht und dann, wie er sagt, "geschreddert oder das Fleisch an die Hunde verfüttert". Außerdem könne ja nicht einfach jeder nach Polen fahren und irgendeinen Wisent abschießen - das sei Wilderei und könne in Polen mit Gefängnis bestraft werden. Es sei strengstens geregelt, welche Tiere von Jagdschein-Inhabern erlegt werden dürften und welche nicht, so Thoma. "Jeder Abschuss wird in der Naturschutzbehörde geregelt", sagt der Veranstalter. Von den hundert Tieren treffe es jedes Jahr nur wenige - und das ausschließlich in der Borker Heide. In Nationalparks kümmerten sich die Ranger um den Bestand.

Jeder mit Jagdlizenz könne sich auf die Warteliste setzen lassen

Für die Jagd auf Wisente brauche es im Prinzip keinen Veranstalter, sagt Thoma. Jeder, der eine Jagdlizenz habe, könne einfach bei der Borker Heide anrufen, sich auf eine Warteliste setzen lassen und darauf hoffen dranzukommen, wenn wieder ein Wisent zum Abschuss freigegeben werde. Den Abschuss des Wisents in Lebus sieht er als gerechtfertigt, wenn das Tier als Gefahr eingeschätzt worden ist.

WWF kritisiert Tötung von Wisenten allgemein

Die Umweltorganisation WWF sieht das anders. Sie hatte den Lebuser Ordnungsamtsleiter angezeigt: "Die Abschussfreigabe eines streng geschützten Tieres ohne ein ersichtliches Gefährdungspotential ist eine Straftat", begründet WWF-Vorstand Naturschutz Christoph Heinrich den Schritt. "Nach über 250 Jahren ist ein Wisent in Deutschland gesichtet worden und alles was dem Ordnungsamt einfällt, ist der Abschuss" hieß es in einer Mitteilung des WWF. Bei der Strafanzeige bleibt der WWF, wie WWF-Sprecher Moritz Klose am Freitag sagte. Aber auch die kontrollierte Erlegung von Wisenten, in welcher Form auch immer, kritisierte er. "Wir sehen nicht, dass es logisch notwendig ist, Wisente zu töten", so Klose. Wölfe und Krankheiten würden für Dezimierung sorgen. In einem Jahr soll es beispielsweise eine Wisent-Tuberkulose gegeben haben. In der Realität sorgt jedoch vielerorts der Mensch für die Dezimierung, auf juristisch korrektem Weg.