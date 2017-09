Der Club Yaam in Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht von einer Hundertschaft der Polizei durchsucht worden. Auslöser waren die Festnahmen zweier mutmaßlicher Drogendealer. Einer hatte angegeben, er habe Drogen in dem Club gekauft.

Im Berliner Club Yaam im Stadtteil Friedrichshain hat es in der Nacht auf Mittwoch eine große Razzia gegeben. Dabei war eine Hundertschaft der Polizei im Einsatz, wie ein Sprecher am frühen Mittwochmorgen bestätigte.



Hintergrund waren Ermittlungen im Drogenmilieu, wie Polizeisprecherin Valeska Jakubowski am Mittwochmorgen im rbb erläuterte. Am Nachmittag hätten Polizeibeamte im Görlitzer Park zwei mutmaßliche Drogenhändler überprüft. Einer von ihnen habe angegeben, Drogen in dem Club gekauft zu haben. Daher sei das Yaam nach richterlichem Beschluss durchsucht worden. Hier seien auch Drogen beschlagnahmt worden, sagte Jakubowski.



Gegen 22.40 Uhr sei der Polizeieinsatz beendet worden, sagte die Polizeisprecherin. Die beiden Verdächtigen wurden demnach inzwischen wieder freigelassen.



Das Yaam liegt direkt am Spreeufer unweit der Schillingbrücke. Neben Partys und Konzerten finden dort regelmäßig Kunstprojekte und Workshops statt. Der Club bezeichnet sich auf seiner Internetseite als Club, Strandbar und Galerie.

