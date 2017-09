Bei der Berliner Polizei sind mehrere Hinweise im Fall des getöteten Obdachlosen eingegangen.



Wie ein Sprecher am Montagmorgen mitteilte, werden sie nun geprüft; Details nannte er nicht. Die Leiche des 47-jährigen Mannes war am Freitag in einem Park an der Steglitzer Grunewaldstraße gefunden worden. Am Sonntag hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet und Bilder veröffentlicht.



Den Angaben zufolge war der Mann vermutlich erst vor wenigen Tagen mit seinem Hund aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) nach Berlin gekommen. Die Obduktion der Leiche ergab, dass der Mann an Tuberkulose erkrankt war. Es sei möglich, dass der Täter oder die Täterin sich infiziert habe, teilte die Polizei mit.



