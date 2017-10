Wegen des dringenden Tatverdachts, Anfang Oktober einen 20-Jährigen in Neukölln niedergestochen zu haben, ist ein 18-Jähriger Berliner in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit.



"Intensive Ermittlungen der 1. Mordkommission" hätten auf die Spur des Mannes geführt, hieß es. Bereits am Freitag sei der Haftbefehl in Berlin-Friedrichshain vollstreckt worden.

Der Mann soll am 7. Oktober einen 20-Jährigen im Stadtteil Britz mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Vor der Tat hatte es einen Streit zwischen mehreren Beteiligten gegeben. Zeugen sahen die Auseinandersetzung und riefen die Polizei. Die Mordkommission sucht allerdings noch weitere Zeugen für die Tat.