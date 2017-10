Eine 80 Quadratmeter große Altbau-Wohnung im Prenzlauer Berg für unter 1.000 Euro Miete? Das gibt's wirklich. Doch binnen weniger Stunden konkurrieren 800 Interessenten um das Kleinod. Am Ende bekommt sie wohl der, der am wenigsten schmutzt. Von Rainer Unruh

Zum Besichtigungstermin drängeln sich dann bei sonnigem Herbstwetter mehrere hundert Wohnungssuchende au dem Gehweg. Der Hausverwalter sieht nichts von der Sonne an diesem Tag. Er steht an der Haustür und regelt die Zahl derer, die sich die Wohnung auf einmal anschauen können. "So, hier machen wir wieder Schluss". Resolut stoppt er die unentwegt hineinströmenden Menschen.

Durch für die Bewerber ist hier möglichst nicht Schluss, sondern erst der Anfang erreicht. Obwohl eine Wohnung wie diese – 80 Quadratmeter für unter 1.000 Euro Miete bei bis zu 600 Bewerbern – wie ein Lottogewinn ist. Wenn man sie denn bekommt.

"Wir haben jetzt schon Zahnärzte und Gynäkologen aus Wuppertal und aus Köln mit nachgewiesenem Einkommen von weit über 20.000 Euro netto", berichtet Hausverwalter Ralf Harms. Auch Bundestagsabgeordnete haben sich für diese Wohnung im Superkiez beworben.

Der Vermieter will fair sein – er hält sich an die Mietpreisbremse – und so kommt es zu dem Auflauf. Doch einige Interessenten wundern sich auch. "Das ist ziemlich krass. Aus Frankfurt und Hamburg sind wir einiges gewöhnt. Wir haben gedacht, in Berlin sei es echt leichter, weil früher die Mietpreise deutlich niedriger waren. Aber das hat sich völlig geändert. Es ist erschreckend", so ein Paar, das sich die Wohnung anschaut.