So ein flächendeckendes Verkehrschaos haben selbst die leidgeprüften Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin noch nicht erlebt: Als Orkantief "Xavier" am Donnerstag über Berlin hinwegjagte, stellte nicht nur die S-Bahn ihren Betrieb komplett ein. Um 17:06 Uhr erteilte der BVG-Betriebsleiter auch allen Busfahrern die Order, an Haltestellen rechts ran zu fahren und stehen zu bleiben.

Ein Totalausfall aller 152 Buslinien in der Hauptstadt ist laut BVG-Sprecherin Petra Reetz ein vermutlich einmaliges Ereignis. "Selbst unter den Kollegen kurz vor der Rente kann sich niemand daran erinnern, dass es so etwas schon einmal gab", sagt Reetz rbb|24.