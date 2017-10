Interview | Umdenken in der Geburtsmedizin - "Die Kaiserschnittrate sollte deutlich niedriger sein"

08.10.17 | 08:23 Uhr

Mehr als jedes vierte Kind kam 2016 in Berlin und Brandenburg per Kaiserschnitt zur Welt. Doch in vielen Fällen ist der Kaiserschnitt unnötig - und langfristig sogar schädlich für das Kind, erläutert der Chefarzt von Deutschlands geburtenstärkster Klinik im rbb-Interview.

Früher galt die Schwangerschaft als Zeit der "guten Hoffnung" – heute identifiziert die Medizin dank verbesserter Diagnosemöglichkeiten immer mehr Gefahren, die das ungeborene Kind bedrohen könnten. So stieg die Zahl der im Mutterpass verzeichneten Risikofaktoren von zwölf auf 52. Auch die Kaiserschnittrate hat sich gegenüber den 90er Jahren annähernd verdoppelt.

Doch seit fünf Jahren sinkt die Rate wieder leicht, wie auch die neu veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2016 bestätigen. Ein Ausdruck dafür, dass in vielen Kliniken ein Umdenken eingesetzt hat – weg vom Risikoblick hin zu einer natürlicheren Geburt. Ein Vorreiter dieser Entwicklung ist Prof. Michael Abou-Dakn. Der 56-Jährige Chefarzt leitet die Geburtsklinik im Tempelhofer St.Joseph-Krankenhaus – mit fast 4.400 Geburten im vergangenen Jahr ist es die geburtenstärkste Klinik in Deutschland.

rbb|24: Laut der Weltgesundheitheitsorganisation (WHO) ist nur bei 15 Prozent aller Entbindungen ein Kaiserschnitt medizinisch notwendig. Ist also die Hälfte der Kaiserschnitte, die heute gemacht werden, überflüssig? Michael Abou-Dakn: Ich weiß, dass diese Zahl von 15 Prozent in WHO-Kreisen erneut diskutiert wird. Meines Erachtens muss man von einer medizinisch indizierten Kaiserschnittrate von 20 Prozent ausgehen. Es ist gleichwohl besorgniserregend, wie sehr in den vergangenen Jahrzehnten die Kaiserschnittraten gestiegen sind. Als ich vor 30 Jahren in einer kleineren Klinik angefangen habe, da hatten wir eine Kaiserschnittrate von lediglich neun Prozent. Jetzt bin ich als Leiter einer sehr großen Klinik wiederum stolz, dass wir um die 27 Prozent im letzten Jahr hatten - und damit immerhin ein gutes Stück unter dem Bundesdurchschnitt liegen.

Woran liegt es, dass sich die Rate der Kaiserschnitte verdoppelt hat? Es liegt daran, dass es früher üblich war, dass Kinder, die in der sogenannten Beckenendlage mit dem Po zuerst geboren werden oder auch Zwillinge auf normalem Wege auf die Welt kamen. Heute werden diese Kinder sehr häufig per Kaiserschnitt geboren. Der Anspruch der Mütter, wie ihr Kind geboren werden soll, hat sich verändert. Ein Grund dafür ist, dass sich das Durchschnittsalter der Frauen bei der ersten Geburt deutlich erhöht hat. Zudem haben die Ärztinnen und Ärzte und die Hebammen in der Klinik zum Teil nicht mehr die Zeit, die Frauen so intensiv zu betreuen, dass wir sie ermutigen können und stark machen können, in der normalen Geburt zu bleiben.

Wünschen sich denn auch mehr Frauen von vornherein einen Kaiserschnitt - so wie Madonna und Victoria Beckham, die den Termin der Geburt selbst bestimmen wollten? Der Wunsch-Kaiserschnitt bei Frauen, bei denen keine Risikofaktoren vorliegen, ist etwas sehr seltenes. Man geht von zwei bis drei Prozent aller Frauen aus. Die Ängste vor Schmerz und vor der Unsicherheit unter der Geburt, die Frage nach der eigenen Autonomie, das wird tatsächlich häufiger genannt. Natürlich ist eine Geburt trotz der Möglichkeiten der Schmerztherapie tatsächlich ein großer Kraftakt. Es gibt Frauen, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, mich so fallen zu lassen, ich kann mir nicht vorstellen, unkontrolliert in so eine Situation hinein zu gehen. Da versuchen wir, den Frauen Beratung und Unterstützung zu geben. Einige Frauen nehmen das auch gerne an, aber es gibt auch Frauen, die sagen, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, mein Kind per Kaiserschnitt zu bekommen.

Ist die Geburt per Kaiserschnitt denn wirklich risikoärmer? In Schweden und Finnland liegt die Säuglingssterblichkeit niedriger – und dort gebären nur halb so viele Frauen per Kaiserschnitt wie in Deutschland. Völlig richtig gesehen, diesen Vergleich setze ich selbst bei Vorträgen ein. Eine hohe Kaiserschnittrate ist eben kein Indikator dafür, dass die Qualität besser wird. Wir müssen heutzutage den Kaiserschnitt ganz anders und neu betrachten, weil wir in den vergangenen Jahren einiges dazu gelernt haben, was die Spätfolgen für das Kind angeht. Zum Beispiel, dass bei einem Kaiserschnitt die Keimbelastung einer normalen Geburt fehlt, wodurch die Kinder später häufiger Asthma und Diabetes bekommen. Ich finde es immer sehr interessant, wenn Frauen kommen und sagen: Ich nehme ein höheres Risiko in Kauf, ich weiß, dass ich bei einem Kaiserschnitt mehr Schmerzen haben werde, ich weiß, dass ich Thrombose kriegen kann, aber ich möchte, dass mein Kind weniger Gefahren ausgesetzt ist. Da hat man früher als Arzt tatsächlich gesagt: Sie hat nicht so unrecht. Natürlich kann eine normale Geburt beim Kind Schäden verursachen, deshalb ist es ja sehr mütterlich, dass sie so reagiert. Doch mit dem heutigen Wissen kann man so einer Aussage in gar keiner Weise mehr zustimmen. Es ist so viel klarer geworden, welche Nachteile der Kaiserschnitt langfristig für das Kind mit sich bringt. Viele Faktoren sprechen also für eine natürliche Geburt – doch die kann bis zu 14 Stunden dauern. Gleichzeitig lastet auf den Krankenhäusern ein großer ökonomischer Druck. Wie gehen Sie als Leiter Deutschlands größter Geburtsklinik damit um? Ich gehe damit sehr offen um, indem ich klarmache, dass die Politik jetzt endlich aktiv werden muss und wir eine andere Finanzierung der Geburtshilfe brauchen. Sie haben das völlig richtig erfasst: Wenn man eine natürliche Geburt begleitet und betreut, braucht man Personal, dass sich kümmern kann. Erst dann ist die Garantie groß, dass es eine normale Geburt bleibt. Und leider haben wir momentan eine Medizin, in der das Reden und das Zuwenden weniger bezahlt wird als das Anwenden von Techniken. Als Leiter einer großen Klinik kann ich ihnen aber auch sagen, dass der Mix von natürlichen Geburten und Kaiserschnittgeburten sich durchaus finanziell trägt, wenn es gut ausgeglichen ist. Es ist eine Milchmädchen-Rechnung zu glauben, dass ganz viele Kaiserschnitte mehr Ertrag für eine Klinik bedeuten, weil Kaiserschnitte auch mehr Ausgaben bedeuten, weil die Frauen dann länger in der Klinik bleiben.

Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums sind die Kreißsäle vieler Berliner Kliniken überfüllt. Ist das die Erklärung dafür, dass die Kaiserschnittraten in Berlin – anders als im Bundesdurchschnitt – in den vergangenen Jahren praktisch nicht gesunken sind? Wenn das Personal überfordert ist, kann das dazu führen, dass man eher in einen Kaiserschnitt hineingerät, das kann schon ein Grund sein. In unserer Klinik habe ich es in den vergangenen Jahren nicht gesehen. Das Problem ist, dass das Personal sich sehr aufopfert und irgendwann ausbrennt, das wird zunehmend ein Problem. Zudem haben wir in Berlin inzwischen einen munteren Austausch von Frauen, die zum Gebären ins Krankenhaus fahren und dort nicht mehr betreut werden können, weil diese überlastet sind. Wir vermuten, dass diese Frauen, die weggeschickt werden, aus Frust andere Geburtsverläufe haben. Ergebnisse solcher Untersuchungen müssen wir aber erst einmal abwarten. Und was unternehmen Sie, um die Kaiserschnittrate möglichst niedrig zu halten? Wir versuchen das durch die Betreuungssituation anders hinzubekommen. Für uns ist die Natürlichkeit der Geburt sehr wichtig. Ich glaube, dass mein Team verstanden hat, dass der Kaiserschnitt eben tatsächlich für Mutter und Kind Nachteile hat. Wenn das vom ganzen Team getragen wird, geht das entsprechend in die richtige Richtung. Ich sehe allerdings immer wieder Situationen, wo unser Personal sich nicht so zuwenden kann, wie wir uns das eigentlich wünschen. Wir müssen unbedingt dafür kämpfen, dass wir wieder mehr Zeit haben, um die Ideale, die wir haben umzusetzen: das wir Frauen in ihrer Autonomie stärken und Ärzte eher passiv dabei sind. Wir wissen aus Studien und Daten, dass das die Kaiserschnittrate noch deutlich senken könnte. Das Interview führte rbb|24-Redakteur Robin Avram