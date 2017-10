Kleinstadt-App stellt Berlin-App in den Schatten - Neuruppin appt an

18.10.17 | 19:07 Uhr

Wann fährt mein Bus? Wann muss ich welche Mülltonne rausstellen? Und kann nicht mal jemand diese kaputte Laterne vor meinem Haus reparieren? Eine Brandenburger Kreisstadt zeigt, was moderne Verwaltungs-Apps alles können - und was die Berlin-App alles nicht kann. Von Robin Avram



Neuruppiner können sich ab sofort mit einer neuen App über alles Wichtige in ihrer Stadt informieren. Mit "Ruppin2go" können Bewohner der Kreisstadt von Ostprignitz-Ruppin per Smartphone oder Tablet unter anderem Iokale Nachrichten, Veranstaltungstipps, Fahrpläne und Hinweise für Ärzte- oder Apothekernotdienste finden. Besonders praktisch: Die App erinnert Neuruppiner Hausbesitzer auf Wunsch daran, an welchen Tagen welche Mülltonne vor das Haus gestellt werden muss. In Neuruppin holen die Stadtwerke den Restmüll, den gelben Sack und den Papiermüll an unterschiedlichen Tagen ab. Auch das Beschwerdeportal "Maerker" ist integriert. Wer sich zum Beispiel über eine kaputte Laterne ärgert, kann sie fotografieren und die Stadtverwaltung per Maerker bitten, sie schnell zu reparieren.

Mehr zum Thema Neues Angebot der Ordnungsämter in Berlin - Die App für Ordnungsliebende Mit der neuen App "Ordnungsamt Online" können Berliner ab sofort per Smartphone Missstände in der Nachbarschaft melden. Eine "Blockwart-App", schimpfen manche, andere begrüßen den direkten Behördenkontakt. Offen ist jedoch, ob die dünne Personaldecke der Ordnungsämter überhaupt ausreicht, um den Meldungen nachzugehen.



Berlin verliert den App-Vergleich mit 1:4

Wer in Berlin wohnt, kann all diese Infos natürlich auch auf dem Smartphone abrufen - braucht dafür aber gleich vier Apps statt einer. Die landeseigene Berlin.de-Service-App aus dem Jahr 2015 beschränkt sich auf Verwaltungs-Infos ("Wo beantrage ich meinen Personalausweis?") und ist auch sonst so karg gestaltet, wie man das eben von der Berliner Verwaltung kennt. Von der Terminverfügbarkeit für das Bürgeramt fangen wir besser gar nicht erst an. BSR und BVG haben eigene, erfreulich gute Apps, die Ordnungsämter ihre Beschwerde-App. Berliner Kleinstaaterei eben. Die Stadtwerke Neuruppin, die den Anstoß für "Ruppin2Go2 gaben, haben sich dagegen schlauerweise einfach mit Sparkasse, Stadtverwaltung und weiteren Partnern zusammen getan, bevor sie die App in Aufrag gaben. Gekostet hat "Ruppin2Go" rund 23.000 Euro, programmiert von Entwicklern einer Hamburger Firma, die vorher bereits ähnliche Apps für Magdeburg, Trier und Koblenz entworfen hat.

Auch Potsdam hat eine bessere App als Berlin

Guido Gerlach von den Neuruppiner Stadtwerken sagte dem rbb: "Es gab von diesen kommunalen Unternehmen schon ein Print-Magazin mit Informationen, aber es gibt in Deutschland inzwischen 50 Millionen Smartphone-Nutzer. Deshalb gehen wir jetzt diesen Weg in die digitale Welt." So pragmatisch kann Kleinstadt sein - Berlin könnte davon lernen.

Neuruppin ist übrigens nicht die erste Brandenburger Stadt mit eigener App. Die Stadtwerke Potsdam brachten im Juni 2016 die "Echt Potsdam"-App an den Start, sie bietet ähnlich viele Funktionen wie das Neuruppiner Pendant. Das Interesse der Potsdamer an der Service-App hält sich bislang jedoch noch Grenzen. Im Playstore wurde sie bislang rund 5.000 Mal herunter geladen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.10.2017, 17 Uhr