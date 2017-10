Bereits in der Nacht war ein Kleinlasttransporter im Baustellenbereich zwischen Ludwigsfelde-West und dem Dreieck Nuthetal in einen Lastwagen gefahren. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei laut Polizei verletzt. Die A10 wurde nach dem Unfall in Richtung Magdeburg gesperrt.



Zuvor waren in dem Bereich zwei Lkws miteinander kollidiert, dabei wurde aber niemand

verletzt.





Sendung: Inforadio, Nachrichten, 04.10.2017, 7.20 Uhr