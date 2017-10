Am Autobahnzubringer zum Autobahnaußenring A10 in Pankow ist ab Dienstag mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, werde zwischen der Auffahrt Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow auf beiden Seiten die Fahrspur der A114 verstärkt. Rund vier Wochen stehe dann in beiden Richtungen lediglich noch eine Fahrspur zur Verfügung, hieß es.

In den anstehenden Herbstferien wird ebenfalls der Asphalt auf der A100/A113 saniert. "Die Asphaltschichten müssen im Bereich von der Anschlussstelle Gradestraße bis zur Späthstraße saniert werden", teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Montag mit.



Der Bau starte am Freitagabend und dauere voraussichtlich zwei Wochen. Ab diesem Zeitpunkt sei die Bundesautobahn nach Süden zwischen Gradestraße und Späthstraße sowie die Zufahrten für acht Tage gesperrt. Über die Abfahrt Gradestraße, die Blaschkowallee und die Späthstraße erfolge die Umleitung des Verkehrs. Am darauffolgenden Samstag (28. Oktober) erfolgten dann die Arbeiten auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung, also Richtung Norden. Am Morgen des 6. November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Strecken in beiden Richtungen wieder frei und voll befahrbar, hieß es.