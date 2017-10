Jubiläum für die Helfer aus der Luft: Seit 30 Jahren schickt der ADAC in Berlin einen Rettungshubschrauber mit dem Funknamen "Christoph 31" zu Einsätzen.



Die erste Maschine hob am 13. Oktober 1987 ab. Im Jahr 2001 wurde das ursprüngliche Modell durch eine modernere Version von Airbus ersetzt, doch Name und Auftrag blieben gleich.



"Christoph 31" hat in 30 Jahren mehr als 70.000 Einsätze hinter sich gebracht. Heute fliegt kein anderer Rettungshubschrauber in der Welt so häufig wie er - durchschnittlich zehn Einsätze pro Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Der heilige Christophorus ist der Schutzpatron der Reisenden.