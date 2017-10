Ein 23-Jähriger ist am Berliner Alexanderplatz angegriffen und schwer verletzt worden. "Er geriet am Montagabend zunächst mit einem anderen Mann in Streit, dann wurde er aus einer Gruppe heraus attackiert", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen.



Der 23-Jährige erhielt einen Kopfstoß, bei dem er mehrere Zähne verlor. "Außerdem wurde er mit Messerstichen am Rücken oberflächlich verletzt", sagte der Sprecher. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.