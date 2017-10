Laut Polizei oft Flüchtlinge beteiligt - Weitere Schlägerei am Alex zwischen jungen Männern

19.10.17 | 18:16

Auf dem Alexanderplatz sind in der Nacht zu Donnerstag erneut mehrere Männer aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilte, sprach gegen 22:35 Uhr eine Gruppe von zehn Männern vier junge Frauen an, die in der Rathausstraße saßen. Daraufhin hätten sich zwei weitere Männer im Alter von 22 Jahren eingemischt. Aus der größeren Gruppe heraus wurden Flaschen geworfen. Die beiden 22-Jährigen wehrten sich mit einem Schlagstock und einem Messer. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie einen Schlüsselbeinbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden.



Jugendliche Gruppen versammeln sich am Alexanderplatz

Bei der größeren Gruppe handelte es sich um zehn Männer aus Afghanistan, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die beiden 22-Jährigen seien ein Deutscher und ein Deutsch-Türke. Polizeisprecher Thomas Neuendorf sagte am Donnerstag dem rbb, am Alexanderplatz würden sich inzwischen häufiger große Gruppen junger Männer versammeln. "Wir beobachten, dass sich dort überwiegend jugendliche Gruppen aufhalten. Viele sind Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, die dort über Stunden sitzen und dann oftmals aus Nichtigkeiten in Streit geraten", so Neuendorf gegenüber radioBerlin 88,8. "Dabei werden Messer gezogen oder die Kontrahenten verletzten sich schwer." Dass es sich bei den Gruppen am Alexanderplatz häufig um Flüchtlinge handele, zeigten die Erfahrungswerte basierend auf den Gruppenauseinandersetzungen in letzter Zeit und den Personenüberprüfungen, die vor Ort durchgeführt werden, so Neuendorf weiter. Die Situation werde genau beobachtet, betonte Neuendorf. "Gerade auch an den Wochenenden, wenn da besonders viele sind - führen wir Überprüfungen durch", so Neuendorf weiter. Dabei würden die Papiere überprüft und auf Drogen untersucht. Der Alexanderplatz sei bereits als kriminalitätsbelasteter Ort eingestuft. Die Polizei sei mit besonderen Streifen dort unterwegs. Ab Dezember gebe es auch eine spezielle Wache.

Mehrere Zähne ausgeschlagen

Bereits in der Nacht zu Dienstag war ein 23-Jähriger mit einer Gruppe in Konflikt geraten und verletzt worden. Er wurde mit Messerstichen am Rücken verletzt. Außerdem soll einer der Beteiligten dem 23-Jährigen einen heftigen Kopfstoß ins Gesicht versetzt haben, bei dem das Opfer mehrere Zähne verlor. Am Dienstag wurden drei Tatverdächtige im Alter von 17, 18 und 20 Jahren festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Alle Beteiligten stammen demnach aus Afghanistan.



Einer der drei mutmaßlichen Täter soll nach den Ermittlungen ein Mädchen oder eine junge Frau belästigt haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa sagte. Daraufhin soll der 23-Jährige eingegriffen haben, um die Frau zu beschützen. Dann mischte sich eine größere Gruppe von etwa 30 Männern in den Streit ein. Im Lauf der Auseinandersetzungen kam es dann zu den Gewalttätigkeiten.



Auch im September gab es am Alexanderplatz mehrfach Massenschlägereien und Messerstechereien zwischen Gruppen junger Männer. Ein 18-Jähriger musste nach einer Stichverletzung am Rücken notoperiert werden.