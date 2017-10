Kein Weg-Bier in der Innenstadt

Das Alkoholverbot, das in Teilen der Cottbuser Innenstadt gilt, endet zum 31. Oktober. Nun denkt die Stadt laut darüber nach, ob das Verbot was gebracht hat - und ob sie die Vorschrift fest zementiert.

In der Cottbuser Innenstadt könnte möglicherweise langfristig ein Alkoholverbot verhängt werden. Wie die Stadtverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, soll im November eine Analyse erstellt werden, was das bis Ende Oktober befristete Verbot konkret gebracht hat. Von dem Ergebnis soll die Entscheidung abhängen, ob es eine Fortführung des Verbots gibt.



Einer ersten groben Einschätzung der Stadtverwaltung zufolge gab es positive Effekte durch das Verbot. Die Verfügung war zeitlich begrenzt, startete am 1. Juni und endet zum 31. Oktober.