Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen schaut sich Videos online an. Das sind etwas weniger als im letzten Jahr. Dieser Rückgang ließe sich auf leichte Verluste bei der Bewegtbildnutzung auf Videoportalen, in Communities wie Facebook oder sendereigene Mediatheken zurückführen, so die Studie. Am beliebtesten, wenn auch mit leichtem Rückgang sind mit 33 Prozent Videoportale wie YouTube. Auch wenn Videos im Netz insgesamt stagnieren, konnten dennoch Video-Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime und Maxdome ihre Nutzerschaft fast verdoppeln (23 Prozent).