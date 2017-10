Mehr als zwei Wochen nach Sturm "Xavier" wird das Ausmaß der Schäden in Berlin immer deutlicher: Die Beseitigung von Bäumen und Ästen soll teilweise bis März 2018 dauern. Das teilten die Bezirksämter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, wie diese am Sonntag verbreitete.

Insgesamt sind laut Angaben rund 4.000 Bäume an Berliner Straßen, in Parks und auf Friedhöfen umgestürzt oder müssen gefällt werden. Weitere 6.000 Bäume weisen schwere Schäden an Kronen, Ästen und Stämmen auf. Hinzu kommen zehntausende beschädigte Bäume in den Berliner Forsten.



Vor dem Betreten von Parks und Friedhöfen warnt die Berliner Verwaltung immer noch.