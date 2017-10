Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen mit einem schwarzen Kleinbus in einen Feinkostladen auf dem Teltower Damm in Berlin-Zehlendorf gerast. Anschließend ergriff der Mann zunächst in seinem Auto die Flucht. In Höhe der Clayallee versuchte er zu Fuß weiter zu flüchten, wurde aber von den alarmierten Polizisten gestellt.

Nach Polizeiangaben widersetzte sich der 35-Jährige zudem bei seiner Festnahme. "Der Mann wurde in Polizeigewahrsam verbracht", sagte ein Sprecher. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.