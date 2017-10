Nach tödlichem Unfall in Berlin-Friedrichshain - Unfallfahrer weiter in Polizeigewahrsam

15.10.17 | 13:46 Uhr

Noch immer ermittelt die Polizei die Hintergründe einer tödlichen Autofahrt in der Nacht zum Samstag: Ein Autofahrer war mit seinem Wagen in eine Tram-Haltestelle gefahren und hatte eine Frau getötet, eine andere schwer verletzt. Der mutmaßliche Fahrer befindet sich weiter in Polizeigewahrsam.

Der 25-Jährige, der mit seinem Auto in der Nacht zu Samstag in eine Tram-Haltestelle gerast und dabei eine Frau getötet haben soll, sitzt weiter in Polizeigewahrsam. Der Mann solle am Sonntag weiter vernommen werden, teilte die Polizei rbb|24 mit.



Die Polizei darf Verdächtige maximal bis zum Ende des Tages nach der Festnahme festhalten, danach muss ein Richter Untersuchungshaft anordnen. Ob der 25-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden soll, war am Sonntagvormittag noch unklar.



Der Mann soll in der Nacht auf Samstag betrunken Auto gefahren sein und die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Das Auto krachte in eine Tram-Haltestelle in Berlin-Friedrichshain und erfasste zwei Mitarbeiterinnen der Vivantes-Kliniken. Eine 57-Jährige starb noch am Unfallort, ihre 28 Jahre alte Begleiterin kam schwer verletzt auf eine Intensivstation. Der 30 Jahre alte Beifahrer des Mannes ist wieder auf freiem Fuß.

Der Mann hatte nach dem Unfall versucht, zu fliehen, wie die Polizei mitteilte, war jedoch von Passanten festgehalten worden, bis die Polizei eintraf. Der 30 Jahre alte, mutmaßliche Beifahrer, der ebenfalls zu fliehen versucht hatte, wurde im Ortsteil Prenzlauer Berg gefasst.

Unfallauto mit gestohlenen KfZ-Kennzeichen