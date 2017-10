Unfall in Berlin-Neukölln

Ein 36-Jähriger ist mit seinem Auto in Berlin-Neukölln gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Er war in der Nacht zu Mittwoch auf der Neuköllnischen Allee mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Habertstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte.



Der Mann prallte mit seinem Mercedes Benz erst gegen einen auf dem Gehweg abgestellten Roller und anschließend gegen den Baum. Er kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf ins Krankenhaus. Laut Polizei hat der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.

Ob er Alkohol getrunken hatte, war zunächst unklar. Die Ergebnisse der Blutentnahme stünden noch aus, sagte ein Polizeisprecher.