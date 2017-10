Ein 23-Jähriger hat sich in Berlin-Neukölln eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei 13 weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Wagen fiel zunächst Beamten in der Sonnenallee auf, wie die Polizei mitteilte.



Als der Autofahrer in der Nacht zum Samstag einen Fußgänger gefährdet habe, der sich mit einem Sprung zur Seite habe retten können, wollten die Polizisten "den hochwertigen Mercedes Benz" stoppen.

Der junge Mann sei aber in hohem Tempo davongefahren. In der Weserstraße verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen geparkten Lastwagen und danach gegen zwölf weitere Autos. Wenig später stieß das Auto gegen einen Baum. Der Fahrer rannte davon.

Er konnte nach Hinweisen von Zeugen am Kiehlufer festgenommen werden. Der 23-Jährige habe sich leicht am Arm verletzt, so die Polizei. Eine Atemalkoholmessung habe einen Wert von rund 0,5 Promille ergeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.