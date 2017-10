Avus am Wochenende teilgesperrt

Bauarbeiten in Berlin-Zehlendorf

Es gibt schlechte Nachricht für Autofahrer im Berliner Süden: Wegen Bauarbeiten wird die Stadtautobahn Avus (A115) an der Ausfahrt Wannsee in Zehlendorf von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt.



Der Verkehr in beide Richtungen muss umgeleitet werden, hieß es von der Senatsverwaltung für Verkehr. Ein Behördensprecher rechnete mit Staus und empfahl, den Bereich zu umfahren.