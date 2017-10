Sie ist in Deutschland eine verhätlnismäßig seltene Baumart, überzeugt aber mit besonderer Blütenpracht sowie kulinarischer und praktischer Vielseitigkeit: die Esskastanie. Seit Donnerstag ist die Edelkastanie, Castanea sativa, Baum des Jahres 2018 - und um einen Sprössling in Deutschland reicher: Am Vormittag pflanzten der Vorsitzende der Baum des Jahres Stiftung Naturschützer Silviuis Wodarz und die frisch gekrönte Baumkönigin Anne Köhler eine Mini-Esskastanie im Berliner Zoo. "Sie gilt zwar nicht als heimische Baumart, gehört aber – zumindest in Südwestdeutschland – längst in die über Jahrtausende entstandene Kulturlandschaft", so die Baumkönigin laut vorab veröffentlichter Pressemitteilung.