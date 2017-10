Eine Hundertschaft der Polizei hat am Alexanderplatz rund 100 Menschen kontrolliert. Bei der Aktion am Freitagnachmittag hätten die Beamten unter anderem Drogen, ein verbotenes Messer und ein Tierabwehrspray beschlagnahmt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Besucher eines Festes auf dem Alex wiesen die Polizisten außerdem auf einen Mann hin, der offen ein Messer über das Festgelände getragen hatte. Die Beamten kontrollierten den Mann. Für das Messer brauchte er zwar keine Genehmigung. Gegen den 34-Jährigen lag jedoch ein Haftbefehl vor. Da er die Ersatzstrafe nicht zahlen konnte, brachten ihn die Polizisten in ein Gefängnis.