Berliner Alexanderplatz - "Das ist eine richtige Drecksecke im Moment"

14.10.17 | 22:30 Uhr

Vor fünf Jahren starb Jonny K. im Alter von 20 Jahren in der Nähe des Alexanderplatz. Die Kriminalität rund um den Berliner Fernsehturm hat seitdem weiter zugenommen. Eine neue Polizeiwache neben der Weltzeituhr soll jetzt für mehr Sicherheit am Platz sorgen. rbb-Reporter Markus Streim war eine Woche lang von früh bis spät auf dem Alex.



Am Bauzaun der neuen Alex-Wache sagt der zuständige Polizeidirektor René Behrendt, er halte sich gerne auf dem Alexanderplatz auf. "Fakt ist aber, da wo sich viele Menschen aufhalten, gibt es auch Konflikte." Im Dreierteam sind die Kollegen vom Ordnungsamt auf Streife. "Machen wir uns nichts vor: Mit der Personalkapazität, die die Polizei hat, aber auch die Ordnungsbehörden, kann man die Sache hier nicht bewältigen", sagt einer. Allein im Trubel stellt ein Verkäufer von Stadtrundfahrten fest: "Hier laufen schon bekloppte Menschen rum. Die schreien und sind alkoholisiert ohne Ende. Also, ab 22 Uhr würde ich alleine nicht mehr rumlaufen wollen."



"Würden wir woanders eine Wohnung finden, wären wir schon weg"

Ein Vormittag am Alex: Die Sonne scheint, viele Menschen sind unterwegs, auch ein Kleinbus vom Ordnungsamt. "Es gibt eine sogenannte Parkordnung, dass der Alkoholkonsum auf dem Alexanderplatz verboten ist." Doch teilweise verschwinden die entsprechenden Schilder. Streifenführer Uwe Morgenstern fühlt sich machtlos. Die vielen Missstände kann er nicht beheben.

Immerhin gibt es mehrere problematische Bereiche: Neptunbrunnen, Fernsehturm, Galeria Kaufhof. "Wir haben zu viele Leute, die Alkohol und Drogen konsumieren", sagt Morgenstern, "und dann gibt es noch die ganzen Straftaten, Diebstähle, Körperverletzungen, auch mit Waffen wie Messern und Eisenstangen. Ich sehe, dass das eine richtige Drecksecke im Moment ist." Eine seiner Kolleginnen überprüft derweil einen Würstchenverkäufer. Hier droht keine Gefahr. Auch alle weiteren Kontrollen verlaufen an diesem Vormittag problemlos - Zelte von Obdachlosen gibt es heute keine - und dennoch beschweren sich die Bürger. "Selbst hier gab es schon Messerstechereien. Und das Zeltlager waren ja auch Ausländer", sagt eine Anwohnerin. Eine andere schildert, dass sie sich von den Wohnungslosen auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig belästigt fühlt.

Doch für Ärger sorgen nicht allein die Obdachlosen, ergänzt einer der Ordnungsamtsmitarbeiter: "Ich hatte letztens selbst im Dienst eine Situation gehabt, bei der ein Obdachloser von Jugendlichen zwischen elf und 16 Jahren massiv bedrängt wurde." Das Ordnungsamt musste dazwischen gehen und Platzverweise aussprechen, doch die Situation sei generell sehr aggressiv. Für die ältere Dame aus dem Nikolaiviertel sogar fast hoffnungslos: "Sie können fragen, wen sie wollen: Die Anwohner fühlen sich hier alle nicht mehr wohl. Wenn wir eine andere, bezahlbare Wohnung kriegen würden, wären wir auch schon weg."

Gesamtstädtische und nationale Bedeutung

Der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) glaubt, dass das "Schmuddelimage" zum Teil auch damit zusammenhängt, dass es sehr viele Veranstaltungen auf dem Alexanderplatz gibt, die kulturell nur begrenzt attraktiv sind. Er wünscht sich weniger Rummel und mehr Angebote für Problemgruppen, "die dann interessanter sind als nur auf die nächste Schlägerei zu warten". Aufgeben wolle er den Alexanderplatz noch lange nicht. Denn der sei von gesamtstädtischer und sogar nationaler Bedeutung. Deshalb bräuchte man das Zusammenspiel zwischen Land und Bezirk, "weil wir mit unseren Finanzen da völlig unterausgestattet sind", so von Dassel. Das wenige Geld reicht bisher für ein Volleyballfeld und einen Container, der demnächst als Jugendtreff dienen soll.



Null-Toleranz-Strategie statt "Miniwache"

Es ist Mittag am Alex. Neben der Weltzeituhr gibt es Fundamentarbeiten und etwas Hoffnung auf bessere Zeiten. Polizeidirektor René Behrendt will in zwei Monaten hier seine neue Wache eröffnen, einen "Leuchtturm, was polizeiliche Arbeit betrifft". Der soll durch drei Mitarbeiter der Dienststelle und temporär eines Mitarbeiters der Bundespolizei und des Ordnungsamtes besetzt sein. Transparent und gemeinsam sollen die aktuellen Konflikte angegangen werden.



"Wir haben hier eine Mischung, sowohl Obdachlose als auch eine Trinkerszene und neuerdings junge Männer mit Migrationshintergrund, die konfliktträchtig sind", ordnet Behrendt ein. Ein großes Aufgabenfeld für den Polizeidirektor und seine wenigen Beamten, die dann in Zukunft vermutlich auch mit Touristenanfragen überhäuft werden. Auch ein Passant bleibt skeptisch, ob die "Miniwache" ausreicht. Eher nicht, glaubt auch Uwe Morgenstein vom Ordnungsamt am Ende seiner Alex-Streife. "Wir brauchen vielleicht so eine Maßnahme wie damals in New York unter Bürgermeister Rudolph Giuliani mit seiner Null-Toleranz-Strategie." Aber dafür müsste man auch entsprechend Personal einstellen.

"Unhöflich, respektlos, anstandslos"

Der Nachmittag am Alex ist angebrochen. Es wird lauter und voller. Zwei Polizeifahrzeuge patrouillieren. Viele Touristen und junge Flüchtlinge bevölkern den Platz - auf Bänken unterm Fernsehturm und neben dem Burger King am Hoteleingang. Für George, der Tickets für Stadtrundfahrten verkauft, ist es jetzt höchste Zeit zu gehen. "Komische Menschen, betrunkene Menschen, die einfach nicht alle Tassen im Schrank haben - an jeder Ecke", beobachtet er, "die schreien in der U-Bahn schon rum, verschmutzen alles und sind unhöflich, respektlos, anstandslos."



Währenddessen lässt das Festival of Lights den Alexanderplatz und Fernsehturm futuristisch und atmosphärisch erstrahlen. Die Besucher lassen sich nichts anmerken.



Abends wird kaum noch Deutsch gesprochen

Abends am Alex. Über den Fernsehturm flimmern außerirdische Projektionen - im Park wird gedealt. Laut Polizei sind es vor allem junge Männer, die oft in Streit geraten, "vornehmlich aus den Staaten Syrien, Afghanistan, Pakistan und dem Irak", sagt Polizeidirektor Behrendt. Er nennt es Platzkämpfe. Am Brunnen der Völkerfreundschaft wird jetzt kaum noch Deutsch gesprochen. Etwa 100 Jugendliche feiern den Abend - Pubertierende mit Alkohol, manche augenscheinlich unter Drogen. Einige rennen über Treppengänge am Fernsehturm, andere rastlos mit Ohrstöpsel umher. Und die sind der Polizei durchaus bekannt. "Manche von denen sagen, das ist unser Zuhause", erzählt Polizeidirektor Behrendt. Immer öfter würden deutsche, minderjährige Mädchen eine Rolle bei den Umtrieben am Alexanderplatz spielen. Das würde auch zu Beziehungstaten führen, bei denen die Jugendlichen schlimmstenfalls mit Messern aufeinander losgehen. Die Beamten bleiben heute im Hintergrund. Platzverbote werden, so Polizeidirektor Berendt, ohnehin ignoriert. "Insofern bliebe die Möglichkeit, über einen Richter das Gefahrenabwehrrecht zu bemühen und Gewahrsamnahmen zu verfügen." In der Regel folgt man dem Vorschlag diesbezüglich aber nicht, so Behrendt.



Auch Obdachlose fühlen sich unsicher

Der nächtliche Spuk unterm Fernsehturm - auch Benni hat Angst. Der Obdachlose aus Köln schläft unter der S-Bahn-Brücke Karl-Liebknecht Straße, obwohl er es als schlimmen Ort empfindet. "Jede Nacht Polizeiautos, Krankenwägen, weil irgendwo jemand abgestochen wird", erzählt Benni. Er kenne mehrere Leute, die das schon erlebt haben. "Jede Nacht kann es auch mich erwischen." Ihm habe man auch schon Alkohol über den Körper gekippt. Nun ist es Nacht am Alex. Die Gruppe berauschter Jugendlicher wird kleiner. Bedrohlich wirkt sie noch immer. Unbeteiligte verlassen den Ort. Könnten mehr Ordnungshüter die Probleme am Alexanderplatz lösen? Polizeidirektor René Berendt glaubt nicht daran. "Wir hatten in der vergangenen Silvesternacht eine gesamte Einsatzhundertschaft mit einer entsprechenden Beleuchtung." Doch selbst damit werde man den Platz nicht in den Griff bekommen, fasst er ein nicht gerade optimistisches Fazit.