In den Herbstferien wird ein Abschnitt der Stadtautobahn A100 saniert. Zwischen den Anschlussstellen Gradestraße und Späthstraße geht dann - für jeweils eine Woche in eine Richtung - nichts mehr. Zum Ausgleich gibt's mehr Grün auf den Umleitungsstrecken.

In den anstehenden Herbstferien kommt es zu Einschränkungen auf den Berliner Autobahnen A100 und A113. Wie die Verkehrsverwaltung am Dienstag mitteilte, muss der "stark ausgemagerte" Straßenbelag zwischen den Anschlussstellen Gradestraße und Späthstraße erneuert werden. Für die Bauarbeiten werde der Abschnitt in der ersten Ferienwoche in Fahrtrichtung Süd voll gesperrt, in der zweiten Woche dann in Fahrtrichtung Nord.

Geplanter Baustart ist Freitag, der 20. Oktober: Ab 22.00 Uhr wird gesperrt - dann geht in Fahrtrichtung Neukölln/Schönefeld dann nichts mehr. Am 28. Oktober starten die Bauarbeiten auf der Gegenseite. Hier beginnt die Vollsperrung bereits um 20.00 Uhr. Am 6. November 2017 um 5.00 Uhr, so verspricht es die Verkehrsverwaltung, sollen alle Sperrungen wieder aufgehoben sein.