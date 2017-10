In einer Tabledance-Bar in Charlottenburg bekam er freien Eintritt und kostenlosen Sex. Als Gegenleistung soll ein 50-jähriger Polizei-Beamter in 266 Fällen interne polizeiliche Informationen weitergegeben haben. Seit Donnerstag steht er vor Gericht. Von Ulf Morling

"Unsere Familien waren befreundet", sagte der Mitangeklagte Torsten M. Der 42-Jährige arbeitet für ein Inkassounternehmen und ist für die Rückholung von KFZ zuständig, deren Halter die Kredite oder Leasingraten nicht zahlen. 55 Mal soll der angeklagte Kripo-Mann in den Datenbanken der Polizei nach Informationen über die Fahrzeuge oder deren Besitzer gestöbert haben. Dafür soll er mit 200 Euro geschmiert worden sein. "Wir hatten es beide nicht einfach", sagte M. Er habe Informationen bekommen, sei aber immer davon ausgegangen, dass deren Abfrage legal sei. Auch M. durfte bereits am ersten Prozesstag nach Hause gehen - mit einem Strafbefehl über 1.200 Euro.

Als er ein geklautes Handy im Polizeicomputer entdeckte, soll er seine Dienststelle viel zu spät und obendrein mit Falschinformationen versorgt haben. "Die 50 bis 80 Euro, die er sich manchmal von mir borgte, hat er aber immer zurückgezahlt", so Ayhan A. im Prozess. Durch die Zusammenarbeit mit dem Kripo-Beamten hätten in seinem Geschäft "unzählige Tatverdächtige" festgenommen werden können.

Der Betreiber eines Weddinger Second-Hand-Technik-Ladens hat laut Ermittlern die Dienste des mutmaßlich bestechlichen Kripo-Mannes am häufigsten in Anspruch genommen: 86 Abfragen zu Computern und anderer Elektronik, die im Laden angeboten wurden, soll der Beamte für den mitangeklagten 53-jährigen Türken getätigt haben.

Der hauptangeklagte Polizeibeamte weist die Vorwürfe der Anklage zurück. Zum Prozessauftakt ließ er eine Erklärung durch seinen Verteidiger verlesen. Er sei seit 1989 bei der Polizei und zwischen 1993 und 2008 Zivilfahnder in Moabit gewesen. "Ich hatte in dieser Zeit in fast allen Milieubereichen sehr viele Kenntnisse gesammelt, auch auf dem sonntäglichen Automarkt im Beusselkiez", heißt es in seiner Erklärung.



Im Januar 2008 sei in der Direktion 3 eine neue Diensteinheit gegründet worden, um den Absatz von Diebesgut durch die Hehler besser aufklären zu können. So seien die Kontakte zu einigen der Mitangeklagten entstanden beziehungsweise intensiviert worden. Als die neue Einheit gegründet wurde, habe man als Polizist wegen der schwierigen rechtlichen Situation "nur als Bittsteller" auftreten können. Im Gegenzug zu erhaltenen Informationen habe man überprüft, ob die angebotenen Waren in den Second-Hand-Läden aus Diebstählen stammten.

Noch vier weitere Verhandlungstage sind vorgesehen gegen den mutmaßlich korrupten Polzisten. Die Staatsanwaltschaft bot ihm bei einem Geständnis an, eine höchstens zweijährige Bewährungsstrafe zu beantragen. Anfang November soll das Urteil fallen.