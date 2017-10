Zwei Mädchen im Teenager-Alter haben laut Polizei in Berlin-Friedrichshain zwei junge Frauen mit Drogen betäubt und durchsucht. Die beiden 17- und 18-Jährigen hätten den Frauen am Samstagmorgen an einem Imbiss an der Warschauer Straße einen Joint gegeben, Zeugen hätten die Tat beobachtet. Nach jeweils einem Zug sollen die gleichaltrigen Opfer bewusstlos geworden sein.

Nachdem sie von den beiden mutmaßlichen Täterinnen aufgefangen worden waren, hätten diese ihre Opfer durchsucht. Als Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die Tatverdächtigen. Die Polizei konnte beide in der Nähe festnehmen. Die beiden Opfer kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben besteht keine Lebensgefahr.