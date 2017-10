In der Nähe des S- und U-Bahnhofs Innsbrucker Platz in Berlin-Schöneberg ist am Montagvormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das teilte ein Polizeisprecher dem rbb auf Anfrage mit. Dafür müsse ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet werden, sagte Polizeisprecher Carsten Müller dem rbb. Mehrere tausend Menschen dürften davon betroffen sein. Man werde in den nächsten Stunden mit Lautsprecherwagen durch die Straßen fahren und alle Anwohner auffordern, ihre Wohnungen zu verlassen. Polizisten kontrolieren dann nochmal jedes Haus. Der Verkehr auf der Stadtautobahn werde voraussichtlich unterbrochen werden müssen.

Die 250-Kilo-Bombe wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf gefunden.