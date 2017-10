Kunstblut-Manufaktur in Berlin - Halloween als Dauerzustand

31.10.17 | 08:47 Uhr

Von Australien bis Indien: Wenn Filmproduzenten Blut brauchen, rufen sie bei Kryolan an. Ohne die Berliner Firma wäre Kino bestimmt nicht halb so gruselig, und wir müssten auf so manches Blutbad verzichten - nicht nur zu Halloween. Von Meret Reh



Dracula würde sich wohlfühlen: Ein dunkles Kellerverließ, Neonleuchten werfen spärliches Licht auf blutverschmierte Arbeitsflächen, Spinnweben verkleben die Decke. So stellt man sich eine Blutmanufaktur vor – doch die Realität ist nicht ganz so spektakulär.

Tatsächlich erinnern die sterilen Räumlichkeiten in der Papierstraße in Berlin-Mitte viel mehr an eine Großraumküche: In deckenhohen Regalen reihen sich Plastikkanister mit skurrilen Aufschriften. Auf Kochplatten brutzeln braune Flüssigkeiten. Überdimensionale Rührstäbe vermischen dickflüssige Massen in blauen Eimern.

Alles im Eimer: Das Kunstblut wird angerührt

Blut ist nicht gleich Blut

Von dick- bis dünnflüssig, von hell- bis dunkelrot, schnell trocknend oder gut auswaschbar: Entsprechend den Vorlieben und Aufträgen von Theater und Film, hat die Manufaktur ihr Sortiment im Laufe der Jahre ausgeweitet. Mit nur einer einzigen Blutsorte stieg Kryolan vor 70 Jahren ein. Heute gibt es im Sortiment über 30 verschiedene Sorten Kunstblut, die an Produktionsfirmen rund um den Globus verkauft werden. Es sind so viele, dass der Firmenchef Wolfram Langer sich immer wieder von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Sprünge helfen lassen muss: "Wir haben 'internes Blut', das dem Schauspieler aus dem Mund laufen kann. 'Externes Blut' für große Verletzungen. Ach ja, 'Supreme-Blut' für HD-Zwecke, 'Krustenblut' für Wunden, 'Zauberblut' in blauer oder grüner Farbe – zum Beispiel für Alienfilme", zählt er auf. Halloween beeinflusse den Umsatz von Kryolan nur wenig. Durch das Filmgeschäft läuft die Manufaktur dauerhaft gut. Allerdings gibt es am Eingang der Manufaktur in der Papierstraße auch einen Einzelhandel. Dort können Halloween-Fans unter anderem Blut in Tuben und Kapseln erwerben – für den perfekten Auftritt.

Blutiger gehts nicht: "Externes Blut", "Supreme-Blut", "Krustenblut" und vieles mehr

Mit Erdbeer- oder Whiskey-Geschmack

Ob wir denn mal an einer Blutprobe riechen dürfen, fragen wir den 65-Jährigen. Sofort öffnet Langer einen der Kanister und schmunzelt. Denn wider Erwarten riecht das Blutimitat nicht nach rostigem Metall, sondern nach Kölnisch Wasser oder Erdbeermarmelade. "Das ist aus psychologischen Gründen: Der Schauspieler soll sich ja nicht erschrecken. Es ist schon schlimm genug, dass es blutig aussieht, da muss es nicht auch noch so riechen." Einmal habe ein US-Regisseur für einen Schauspieler, dessen Namen Langer lieber nicht verraten will, Blut mit Whiskey-Geschmack geordert: "Aber das war wohl eher ein Spaß."

Lecker! Blut mit Erdbeergeschmack

Auch Erbrochenes und Sperma gehören zum Sortiment

Neben Parfums besteht Kunstblut aus Wasser, Filmbildner, Glycerin und Farbe - aus natürlichen Bestandteilen oder auf synthetischer Basis. Doch Kunstblut ist nur eines von 18.000 Produkten, das Kryolan neben Make-Up und Theaterschminke bereit hält. Immer wieder betonen Langer und sein Team, dass rote Flüssigkeit allein nicht ausreiche für eine perfekte Halloween-Maske. Genauso wichtig seien die passende Schminke und Wachspräparate für eine "gewisse Dreidimensionalität". Grundsätzlich gilt: Alles, was es im wahren Leben gibt, wird bei Kryolan auch hergestellt. Deshalb stehen neben den verschiedenen Blutsorten auch Plastikkanister mit den Aufschriften "Erbrochenes'", "Spermaimitat" und "Eiter" im Regal. "Unsere Aufgabe ist es, den Maskenbildner darin zu unterstützen, die Illusion für den Zuschauer möglichst perfekt zu gestalten", sagt Langer.

Wie im echten Leben: Alles, was flüssig ist

Weder Filmplakate noch Urkunden an den Wänden

Er leitet das Familienunternehmen in zweiter Generation. Er hat nicht nur etliche Theaterstätten in Berlin, Oslo oder Buenos Aires beliefert. Auch große Hollywood-Produktionen wie "Die Päpstin", "Schindlers Liste" oder "Planet der Affen" haben Blut bei Kryolan bestellt. Mit rund 10.000 Litern pro Jahr ist die Firma damit marktführender Lieferant. "Wenn dann im Fernsehen mal was läuft, wo ich hundertprozentig weiß, dass das von uns ist, da bin ich schon richtig stolz", schwärmt Rita Proksch, eine der Farbmischerinnen. Sehr viel zurückhaltender ist dagegen der Chef. Als wir Langer fragen, warum in den Gängen der Firma keine Filmplakate oder Urkunden hängen, antwortet er nur achselzuckend: "Man könnte sich sicherlich damit schmücken, aber da haben wir noch nie einen Gedanken dran verschwendet. Doch es ist vielleicht gar keine schlechte Idee, für die Dekoration mal was aufzuhängen. Danke!"