Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Freitagabend zwei Männer festgenommen, die in ein Betriebsgebäude der Deutschen Bahn in Berlin-Wuhlheide eingebrochen sein sollen. Dort sollen sie Kupferkabel entwendet haben.

Bahn-Mitarbeitern hatten Aufbruchspuren an einer Tür bemerkt und gegen 23 Uhr die Polizei gerufen. Vor Ort fanden die Beamten einen Rucksack mit abgetrennten Kabeln. Kurze Zeit später fanden sie in der Nähe des Tatorts einen dringend tatverdächtigen Mann. Ein zweiter wurde kurze Zeit später aufgespürt. Während der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die 30 und 39 Jahre alten Verdächtigen sind einschlägig polizeibekannt und trugen Einbruchswerkzeug bei sich, darunter einen Bolzenschneider und ein Brecheisen. An dem Einsatz war auch die Berliner Kriminalpolizei beteiligt.