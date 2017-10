Die Polizei veröffentlichte die gröbsten Verstöße:



- In der Holzmarkt- in Fahrtrichtung Stralauer Straße stellte die Polizei am Samstagmittag 28 Überschreitungen fest. Spitzenreiter war hier ein 21-Jähriger, der mit seinem Mercedes Benz mit 99 km/h vom Messgerät erfasst wurde.



- In der Buschkrugallee blitzten die Beamten gleich am Morgen einen Mercedes-Benz-Fahrer. Seine Geschwindigkeit: 135 km/h. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 680 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot. Im gesamten Kontrollzeitraum von 8 bis 12 Uhr kam es hier zu 52 Überschreitungen.



- Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle am Columbiadamm in Fahrtrichtung Dudenstraße registrierten die eingesetzten Polizisten 50 Überschreitungen. Dort brachte es ein Autofahrer auf über 100 km/h. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von mindestens zwei Monaten.