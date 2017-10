Mordprozess vor Berliner Landgericht - Toter Rentner lag zerstückelt in der Tiefkühltruhe

05.10.17 | 08:03 Uhr

Zehn Jahre lang lag der zerstückelte Leichnam eines Rentners in einer Tiefkühltruhe in Prenzlauer Berg. Nun steht ein 56-Jähriger vor Gericht. Er soll den Mann getötet haben, um seine Rente zu kassieren. Und möglicherweise nicht nur ihn. Von Ulf Morling



Habgierig und heimtückisch: Um das Ersparte plus Rente eines Seniors in Prenzlauer Berg an sich bringen zu können, soll ein 56-jähriger seinen Bekannten Heinz N. erschossen haben. Damit erfüllt der Angeklagte gleich drei Mordmerkmale. Ab Freitag steht er dafür vor dem Berliner Landgericht. Nach dem tödlichen Kopfsteckschuss mit einer bis heute nicht aufgetauchten Schusswaffe des Kalibers 6,35 Millimeter soll der Beschuldigte die Leiche zerteilt und in einer eigens dafür angeschafften Tiefkühltruhe aufbewahrt haben. Sowohl das Ersparte des Seniors als auch die monatlichen 2.000 Euro Rente soll der Angeklagte über zehn Jahre lang kassiert haben – bis zu seiner Festnahme. Seitdem schweigt Josef S. zu der Tat.

Leichenteile in Gefriertruhe

Als die Polizei am 9. Januar dieses Jahres in die Hosemannstraße in Prenzlauer Berg zur Wohnung von Heinz N. gerufen wurde, hatte sich wieder einmal ein Nachbar wegen Gerüchen beschwert, die aus der Wohnung im Hochparterre gekommen sein sollen. Die beiden Streifenpolizisten gaben dem Drängen des Nachbarn nach und öffneten die Wohnung. Sie wollten ausschließen, dass der 80-jährige Mieter eventuell verunglückt war. Doch die Beamten konnten Heinz N. in keinem der Zimmer finden. Als sie allerdings die Tiefkühltruhe in der Küche öffneten, entdeckten sie hellrosa Plastiksäcke, die mit Klebeband verschlossen waren. Wie sich herausstellte, war in den vier Säcken der zerteilte Leichnam des Seniors verpackt.

Festnahme bereits einen Tag später

Als der jetzt Angeklagte am Tag nach dem Leichenfund das Haus in der Hosemannstraße betrat, ahnte er nicht, dass er bereits erwartet wurde. Er leerte den Briefkasten des Getöteten und wollte sich anschließend auf sein Fahrrad schwingen - doch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) überwältigte den Mann und nahm ihn fest. Seitdem wurde unter Hochdruck ermittelt, es wurden Spuren gesichert und Indizien zusammengetragen. Knapp fünf Monate später legte die Staatsanwaltschaft eine Mordanklage gegen Josef S. vor.

Einsames Opfer

Der mutmaßliche Täter und sein Opfer kannten sich seit Ende 2005. Mit seiner damaligen Lebensgefährtin hatte der Angeklagte wenige Monate in der Wohnung neben Heinz N. und dessen schwerkranker Frau gewohnt. Als diese im März 2006 starb, soll Josef S. laut Staatsanwaltschaft versucht haben, sich das Vertrauen des nun einsamen Seniors und Witwers zu erschleichen. Sein Plan soll schon damals gewesen sein, den Rentner zu töten, um seine chronischen Geldnöte zu überwinden: durch Automaten- und Kartenspiel soll N. Schulden gehabt haben, die er mit seinen Verkäufen von Trödel und aufbereiteten Möbeln nicht begleichen konnte, so die Ermittler.

Tödlicher Schuss beim Feuerwerk?

Die Staatsanwaltschaft hält es für wahrscheinlich, dass Heinz N. in der Silvesternacht 2006 in seiner Wohnung ermordet wurde. Durch die Explosion der Feuerwerkskörper sei der Schuss in den Kopf übertönt und somit von den Nachbarn nicht bemerkt worden. Außerdem wiesen die Rechtsmediziner zehn Jahre nach der Tat nach, dass das Opfer leicht alkoholisiert gewesen sein muss. Das sei ein Hinweis darauf, dass Rentner Heinz N. noch kurz vor seinem Tod nichts ahnend mit dem Täter aufs neue Jahr angestoßen habe.

Geld von insgesamt drei Rentnern abgehoben

Im Jahr 2007 wurden vom Konto des getöteten Seniors knapp 33.500 Euro abgehoben. Vom Konto seiner zuvor gestorbenen Ehefrau verschwanden bereits in den Tagen nach der Tötung von Heinz N. 5.200 Euro. Aber auch das Konto einer bis heute spurlos verschwundenen Frau wurde geplündert: das Konto der 1924 geborenen Irma K. Auch sie wohnte damals in der Nähe des Angeklagten, in der Naugarder Straße. Im August 2002 war sie von Amts wegen abgemeldet worden, weil sie als verschollen gilt.

In diesem Kiez spielte sich das Geschehen ab

Und die Beweise?

In den zehn Jahren nach dem gewaltsamen Tod von Heinz N. wollen mindestens fünf Zeugen beobachtet haben, wie der heute Angeklagte an der Wohnanschrift des Opfers auftauchte. Meist nachts soll Josef S. den Briefkasten geleert und die Wohnung gelüftet haben. Ab und zu waren die Fenster geöffnet, und die Blumen wurden ausgetauscht. Die Nachttischlampe des getöteten Seniors, dessen Leiche im Tiefkühler in der Küche lagerte, soll der Angeklagte mit einer Zeitschaltuhr versehen haben, damit Nachbarn nicht auf die Idee kamen, dass Heinz N. etwas geschehen sein könnte. Außerdem soll S. mit einer gefälschten Vollmacht als Nachlassverwalter von Heinz N. aufgetreten sein. Für 3.000 Euro soll er im Mai 2007 den Alfa Romeo des getöteten Seniors an einen Interessenten verkauft haben. Einem Bekannten soll er darüber hinaus eine Vollmacht ausgestellt haben, damit dieser im März 2010 vom Sparbuch des Getöteten 2.000 Euro abheben konnte. Außerdem sollen mehrere Aufnahmen des Angeklagten existieren, auf denen zu sehen ist, wie er am Automaten Geld vom Konto des toten Rentners abhebt.

Aufgeflogen durch Instandsetzung

Im Juni 2016 forderte die Wohnungsbaugenossenschaft Heinz N. per Brief auf, wegen Instandsetzungsmaßnahmen einen Termin mit der Genossenschaft abzustimmen. Stattdessen flatterte zur Verwunderung der Mitarbeiter im August die Kündung von N. ins Haus. Ende Januar 2017 wolle er ausziehen, hieß es in dem Schreiben, von dem Baugenossenschaft annahm, dass es von N. stammte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Josef S. den Brief schrieb. Er habe mutmaßlich geplant, die Leiche samt Tiefkühltruhe vom Tatort verschwinden zu lassen, um nicht entdeckt zu werden und weiterhin die Rente des Getöteten kassieren zu können. Dass es dazu nicht kam, ist dem Nachbarn zu verdanken, der zwei Polizisten überredete, die Wohnung von N. am 9. Januar 2017 zu öffnen.

Beweise im Fall Irma K. reichen nicht aus

"Ich möchte wieder ruhig schlafen", soll sich Josef S. sich bei Vernehmungen immer wieder gewünscht und eine Aussage in Aussicht gestellt haben. Bis heute schweigt er aber zu den Vorwürfen, das gilt auch für die Ermittlungen zur verschollenen Irma K. Während die Beweise für eine Anklage in diesem Fall bis heute nicht ausreichen, gehen Staatsanwaltschaft und Schwurgerichtskammer davon aus, dass im anderen Fall ein dringender Tatverdacht gegen Josef S. besteht.

Angeklagter mit mutmaßlichen Opfern an Briefkästen vereint

Selbst wenn der Angeklagte im Prozess schweigen sollte oder die Tag bestreiten würde, sprechen viele Indizien gegen ihn. An 18 Verhandlungstagen will sich die 36. Große Strafkammer des Landgerichtes eine Überzeugung dazu bilden. Für zwei Tage vor Heiligabend ist das Urteil geplant. Ein besonders unheimliches Indiz, welches vom Schwurgericht bewertet werden muss, ist die Tatsache, dass neben dem Hausbriefkasten des Angeklagten in Weißensee ein weiterer Briefkasten hängt mit den Namen des getöteten Seniors Heinz N. - und der bis heute spurlos verschwundenen Irma K.