Neun Verletzte bei Brand in Spandau

Bei einem Brand in Berlin-Spandau sind am Sonntagabend neun Menschen verletzt worden. Bei ihnen bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, erklärte die Feuerwehr in der Nacht zum Montag. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Insgesamt mussten 27 Menschen aus dem fünfstöckigen Haus in Sicherheit gebracht werden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war der Brand zunächst im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Falkenhagener Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.