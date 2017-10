Ein Gutachten im Sommer 2016 brachte es an den Tag: Nur für ein Fünftel der Berliner Taxen gibt es nachvollziehbare Angaben über Umsatz, Steuern und Sozialabgaben. Die Verkehrsverwaltung wollte das ändern. Was hat sich seitdem getan? rbb|24 hat nachgefragt.

Gut ein Jahr ist es her, dass den Berliner Taxifahrern ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt wurde. Wie ein vom Senat in Auftrag gegebenes Gutachten ergab, konnte nur gut ein Fünftel der Betriebe plausible betriebswirtschaftliche Daten vorlegen. Fast 80 Prozent dagegen sollen im Bereich der "Schattenwirtschaft" unterwegs gewesen sein - und gegen steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften verstoßen haben.

In Berlin habe lange Zeit "kein politisches Interesse" daran bestanden, die Missstände im Taxi-Gewerbe zu bekämpfen, sagt Thomas Krause, Geschäftsführer der Marktforschungsagentur "Linne + Krause", die das 115-seitige Gutachten für den Senat erstellt hat. Doch auch heute, 16 Monate nach Vorlage des Gutachtens, ist Krause nicht allzu optimistisch, dass der Senat "den politischen Druck auf die Straße bringt".

Betrügereien sind im Berliner Taxigewerbe an der Tagesordnung. Um das einzudämmen, sind seit Januar Taxameter vorgeschrieben, die Fahrzeiten und Einnahmen genau aufzeichnen. Doch viele Unternehmen schert das nicht.

In der Tat geht es mit der Besserung nur langsam voran. Immerhin hat inzwischen eine gewisse Marktbereinigung stattgefunden, die Zahl der Konzessionen ist zurückgegangen. Waren nach Angaben der Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz Ende 2016 noch 8.313 Taxen zugelassen, waren es am 31. August 2017 nur noch 7.938 - ein Rückgang um rund 4,5 Prozent.

Die neuen Geräte sind elektronisch auslesbar und mit einer elektronischen Signatur geschützt. Erfasst werden alle betriebswirtschaftlich und steuerlich relevanten Daten: Der Name des jeweiligen Fahrers, die Einsatzzeiten, die gefahrenen Touren, die Umsätze und auch die Strecken, die der Fahrer mit oder ohne Fahrgast zurückgelegt hat. "Da kann man den Umsatz eben nicht mehr wegdrücken", sagte Leipold. Weil sich die neuen Geräte nicht mehr manipulieren ließen, hätten viele Betriebe die Zahl ihrer Taxen reduziert oder ganz aufgegeben, meint der Verbandschef.

Dem sollte am 1. Januar 2017 mit Hilfe des neuen Fiskaltaxameters ein Riegel vorgeschoben werden – doch viele Betriebe scheinen nur langsam auf den Pfad der Tugend zurückzukehren.

Das vom Senat beauftragte Gutachten betrachtet Leipold als eine Art Weckruf. Bis dahin seien viele Taxen am Fiskus und an der Sozialversicherung einfach vorbeigefahren. "Das hat den Berliner Steuerzahler 50 Millionen Euro im Jahr gekostet", rechnet Leipold vor - eine Summe, die sich aus hinterzogenen Steuern, nicht abgeführten Sozialabgaben und erschlichenen Sozialleistungen wie zum Beispiel Hartz IV, zusammengesetzt habe. Viele Fahrer seien einfach nicht angemeldet gewesen, sagt Leipold: "Es wurde betrogen, dass es kracht."

Seit Jahresbeginn habe die Steuerverwaltung rund 4.780 der knapp 8.000 Taxen kontrolliert, berichtet Alexis Demos, stellvertretender Sprecher von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). "Davon entsprachen lediglich knapp 50 Prozent den steuerlichen Anforderungen" - ein klarer Verstoß gegen die Abgabenordnung und das Ende Dezember verabschiedete "Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen". Neben Registrierkassen betrifft das neue Regelwerk auch Taxameter und sonstige Wegstreckenzähler.

Bei Taxen, die jetzt noch ohne den neuen Fiskaltaxameter angetroffen werden, gehe die Finanzverwaltung davon aus, "dass es triftige Gründe dafür gibt", sagt Demos. In solchen Fällen habe man eine zweite Frist bis Jahresende eingeräumt. Wer dann immer noch mit seinem alten Taxameter unterwegs sei, müsse davon ausgehen, "dass das Taxi in dieser Form nicht mehr weiter betrieben werden kann", so Demos.

Dass Taxis aus dem Verkehr gezogen werden, kommt bislang allerdings so gut wie nie vor. Derzeit sei "lediglich ein Fall bekannt, der voraussichtlich in einem Widerrufsverfahren mündet, da der Unternehmer einen solchen Nachweis trotz wiederholter Aufforderung nicht erbringt", teilte die Senatsverkehrsverwaltung rbb|24 auf Anfrage mit.

Die Anzahl der Taxen mit Fiskaltaxameter steigt in Berlin weiter: Mit Stand vom 22. September hätte für 5.363 Fahrzeuge eine entsprechende Meldung vorgelegen, teilte Derk Ehlert aus der Verkehrsverwaltung rbb|24 mit. Auch das entspricht - neun Monate nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes – allerdings nur rund 67 Prozent aller Berliner Droschken.

Trotzdem: der behördliche Druck scheine langsam zu wirken. Anders sei es nicht zu erklären, dass die Zahl der Taxen seit Ende 2016 um 375 abgenommen habe, sagt Leipold. Die "Meister der kreativen Buchführung" seien auf dem Rückzug - aus seiner Sicht allerdings viel zu spät. Kontrollen habe es kaum gegeben - daher hätten viele Betriebe geglaubt, "dass es immer so weiter geht".