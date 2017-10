Ein Weg dahin könnten Trockentoiletten sein, die in Berlin in Zukunft mehr zum Einsatz kommen sollen. So schreibt es die Senatsverwaltung für Umwelt und Klima in der Antwort auf eine schriftliche Anfrage des Abgeordneten Georg Kössler (Grüne) . Als Vorteile der Trockentoiletten wird angeführt, dass sie Trinkwasser einsparen und sich die darin gesammelten Fäkalien als biologischer Dünger nutzen lassen. Um Gestank zu vermeiden, werden in Trockentoiletten häufig Hilfsstoffe zur Kompostierung - zum Beispiel Holzspäne - verwendet.

Rund 250 öffentliche Toiletten gibt es in Berlin - noch. Die City-WCs sind werbefinanziert und werden von Wall betrieben, aber der Vertrag läuft Ende 2018 aus. Nun will der Senat Werbung und Toiletten entkoppeln und sucht nach einem neuen Betreiber. Von Ariane Böhm

Bis 2021 will der Senat vier neue Trockentoiletten in Betrieb nehmen - drei davon an Badestellen. Derzeit sind bereits fünf Trockentoiletten in Berlin im Einsatz. Der Bezirk Lichtenberg hat sie an der Rummelsburger Bucht aufstellen lassen, sowie am Parkplatz unter der Falkenberger Brücke, im Landschaftspark Herzberge, im Fennpfuhlpark und im Rheinsteinpark.