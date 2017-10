Auf der U-Bahnlinie U55 vom Berliner Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor fahren bis zum kommenden Mittwoch keine Züge. "Wir müssen dringend ein Drehgestell an einem der beiden U-Bahnzüge dort auswechseln. Die U55 ist zurzeit ein Inselbetrieb ohne Anschluss an das restliche Netz. Daher ist die Reparatur sehr kompliziert", sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz am Samstagmittag.

Der Zug müsse im Tunnel repariert werden, weil die Hauptwerkstatt nicht auf der Schiene erreicht werden kann. "Das Fahrzeug muss angehoben werden. Wir werden einen Hubwagen in den U55-Tunnel einbringen", so Reetz weiter. Es sei geplant, alle Arbeiten bis Dienstag abzuschließen. Ab Mittwoch soll die U55 wieder wie gewohnt fahren. Bis dahin empfiehlt die BVG, stattdessen auf die S-Bahn oder die Buslinie TXL auszuweichen.