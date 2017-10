Auf der Warschauer Brücke sind seit Mitte Oktober mehrere Jugendliche mit einer unbekannten Substanz betäubt worden. Nachdem sie an einem Joint gezogen hatten, verloren sie das Bewusstsein. Laut Polizei folgten die beiden Taten einem ähnlichen Muster.

Nachdem zwei Teenager in Berlin-Friedrichshain mit einer Art Joint betäubt und anschließend durchsucht worden waren, ist gegen einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. "Er sitzt jetzt in der Jugendarrestanstalt", sagte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Montag. Bei dem 19-Jährigen fanden die Ermittler noch den angerauchten Joint. Wie die Sprecherin sagte, sind Kriminaltechniker zurzeit noch damit beschäftigt, die enthaltene Substanz näher zu untersuchen.